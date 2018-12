In ricordo di Bernardo Bertolucci | IL CONFORMISTA

i-filmsonline

(Di venerdì 21 dicembre 2018) “Sto per costruirmi una vita normale. Sto per sposare una piccolo borghese. Mediocre. Piccole ambizioni. Tutta letto e cucina”.È attorno al concetto (e a una spasmodica ricerca) di normalità, che ruota Il. Che poi normalità sia essere un “vero cittadino, un vero patriota, un vero fascista” è tutto da dimostrare. A meno di un mese dalla morte del maestro, ci piace ricordarlo percorrendo i suoi primi passi. 1970. Siamo prima dello scandalo di Ultimo tango a Parigi, prima dei grandi kolossal e dei premi Oscar. Nove, per L’ultimo imperatore. Nove Oscar per l’Oriente, per la crudeltà della storia, per l’epica che si fonde con la solitudine.