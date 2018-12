Gli azzurri in allarme | È un cinepanettone Nel 2019 solo più tasse

Judo - i ranking olimpici aggiornati verso i Giochi di Tokyo 2020. La situazione deGli azzurri : qualificazione non facile : Archiviata ufficialmente la stagione 2018 di Judo è arrivato il momento di analizzare i ranking olimpici aggiornati di ciascuna categoria per capire le possibilità di qualificazione a Tokyo 2020 degli azzurri. Le graduatorie in questione saranno determinanti per l’assegnazione dei pass olimpici, infatti i primi 18 atleti del ranking di ciascuna categoria potranno volare in Giappone con il limite di un solo partecipante per ogni Nazione. In ...

Biathlon - Coppa del Mondo Nove Mesto 2018 : Johannes Boe trionfa nella sprint - Fourcade fuori dalla zona punti - indietro Gli azzurri : E’ un Johannes Boe semplicemente perfetto quello della 10 km sprint a Nove Mesto (Repubblica Ceca), terza tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Il norvegese, grande favorito della vigilia, ha conquistato la terza sprint stagionale, trovando lo zero al poligono e sciorinando una prestazione sontuosa sugli sci. Per lui, dunque, si tratta della 26esima vittoria in carriera e della 15esima in questo format che si presta piuttosto ...

Biathlon - Ibu Cup junior : vittorie di Stalder e di Kaisheva nella sprint di Station Des Rousses - Gli azzurri Durand e Comola nella top10 : Prime gare individuali nella tappa di Ibu Cup junior a Station Des Rousses, in Francia. Sulle nevi transalpine sono andate in scena le due sprint: la 10 km maschile e la 7.5 km femminile. Tra gli uomini il successo è andato allo svizzero Sebastian Stalder, per la prima volta sul gradino più alto del podio. L’elvetico ha prevalso grazie ad un’ottima prova al poligono (un solo errore nelle prima serie di tiro) e gestendo molto bene ...

Karate - i ranking olimpici aggiornati verso i Giochi di Tokyo 2020. La situazione deGli azzurri : al momento qualificati in 4! : Conclusa la stagione 2018 del Karate è giunto il momento di analizzare la situazione degli azzurri in ottica Tokyo 2020. I criteri di qualificazione per la prossima rassegna a cinque cerchi prevedono che 32 posti saranno assegnati tramite i ranking olimpici, in cui i primi quattro atleti classificati in ciascuna categoria otterranno il pass. Al momento sarebbero quattro gli italiani qualificati attraverso questo criterio. Andiamo quindi a ...

Equitazione - Olympia 2018 : giornata grigia per Gli azzurri - vincono Doron Kuipers e Darragh Kenny : Non è stata sicuramente una giornata positiva per l’Italia dell’Equitazione, impegnata a Londra nell’Olympia International Horse Show 2018, con i cavalieri azzurri che non sono riusciti ad ottenere prestazioni di rilievo nelle due gare odierne. Ma andiamo con ordine. Nella prima gara di salto, composta da due fasi, il miglior rappresentante del Bel Paese è risultato essere Luca Moneta, che in sella a Valseuse de Terlong si è ...

Insigne-Liverpool prove di intesa. L’attaccante napoletano pronto a lasciare Gli azzurri? : INSIGNE LIVERPOOL – La notizia che ogni napoletano non avrebbe mai voluto ricevere è arrivata, un top club europeo ha puntato un giocatore del Napoli. Non uno qualsiasi, non l’ultimo arrivato: il Liverpool di Klopp ha infatti messo nel mirino il talento azzurro Lorenzo Insigne. Dopo averlo corteggiato nelle varie conferenze stampa prima delle partite […] L'articolo Insigne-Liverpool prove di intesa. L’attaccante ...

Sci alpino - domani lo slalom maschile di Saalbach : sette Gli azzurri in gara : sette azzurri al via dello slalom di Saalbach, Stefano Gross è pronto e rientra anche Giuliano Razzoli Dopo lo slalom di Coppa Europa di Obereggen è stata ufficializzata la formazione maschile che prenderà il via nello slalom di Saalbach di domani (il via alle 10, seconda manche alle 13, con diretta su Rai Sport ed Eurosport). Saranno sette gli azzurri al cancelletto, convocati dal direttore sportivo Massimo Rinaldi: Stefano Gross, che ...

Biathlon - Coppa del Mondo Nove Mesto 2018 : Johannes Boe il favorito della sprint - Fourcade in crescita - Gli azzurri vogliono sorprendere : Ci siamo. Domani prenderà il via la terza tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019 a Nove Mesto (Repubblica Ceca). Sulle nevi ceche sarà la sprint maschile a dare il via alle danze e le grandi attese sono per loro due, i duellanti della specialità: Johannes Boe e Martin Fourcade. Il bilancio nel format, dopo i round di Pokljuka (Slovenia) e di Hochfilzen (Austria), è tutto favorevole alla scandinavo che si è imposto in entrambe le ...

LIVE Sci alpino - Gigante Saalbach 2018 in DIRETTA : seconda manche - Hirscher e Gli azzurri per la rimonta. Bene De Aliprandini - Tonetti fuori : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche del Gigante di Saalbach, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. A sorpresa Matts Olsson dopo la prima manche. Una prova molto regolare, senza sbavature per lo svedese, sceso sicuramente nelle migliori condizioni possibili. Alle sue spalle, praticamente attaccato allo scandinavo, c’è l’austriaco Manuel Feller, che paga solamente tre centesimi dal ...

Sci alpino - lo svedese Olsson domina la prima manche del gigante di Saalbach : De Aliprandini il miGliore deGli azzurri : Olsson al comando dopo la prima manche del gigante di Saalbach, De Aliprandini, Moelgg e Tonetti non lontani dalla top ten Grande sorpresa nella prima manche del gigante di Saalbach. Davanti ai propri tifosi l’austriaco Marcel Hirscher, leader indiscusso della Coppa del mondo capace di vincere le ultime sei gare della specialità (più il parallelo dell’Alta Badia), è soltanto quinto, a 71 centesimi da Matts Olsson. Lo svedese, ...

LIVE Sci alpino - Gigante Saalbach 2018 in DIRETTA : Olsson primo a casa Hirscher - De Aliprandini il migliore deGli azzurri : fuori dai primi 10 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche del Gigante di Saalbach, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19 e recupero della gara cancellata a Soelden ad ottobre. Si corre in casa di Marcel Hirscher, e il campione austriaco proverà a iniziare con il piede giusto questa due-giorni che si completerà domani con lo speciale. Per il 7 volte vincitore della Coppa del Mondo, quindi, si presenta la grande ...

Cena di Natale - il Napoli si ritrova a Villa D'Angelo per Gli auguri Anastasio - da X Factor aGli azzurri : Classica Cena di Natale e classica cornice. Villa D?Angelo ospita ancora una volta il Napoli di De Laurentiis, che si lascia cullare dalla cucina tutta napoletana - con un finale a base di...

Biathlon - Coppa del Mondo Nove Mesto 2018 : nuovo capitolo della saga Fourcade vs Boe. Gli azzurri vogliono crescere : Martin Fourcade contro Johannes Thingnes Bø oppure Johannes Thingnes Bø contro Martin Fourcade. Comunque la vediamo sono sempre loro a dividersi il palcoscenico della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Al momento è il norvegese a condurre 3-2 nel computo dei successi stagionali: la sprint, l’inseguimento a Pokljuka (Slovenia) e la sprint ad Hochfilzen (Austria) con il marchio del 25enne nativo di Stryn, mentre il sette volte vincitore ...