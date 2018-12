Un protocollo per le guarnizioni del Sebino

Perugia. protocollo d’intesa a sostegno del Solomeo rural hospital in Malawi : E’ stato sottoscritto il rinnovo del Protocollo d’intesa tra Regione Umbria, Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve, Associazione “Amici del Malawi”,

Gazzetta : Var - richieste dall’Italia per cambiare il protocollo : Punto di riferimento Lo scrive chiaramente anche la Gazzetta: «È un paradosso come nei giorni della polemica sul Var gli arbitri italiani siano tra i più richiesti all’estero». Il pretesto per scrivere questa frase è la designazione di Rocchi per Al Ain-River Plate, semifinale del Mondiale per Club. E poi c’è il Var, appunto, adottato praticamente da tutti i campionati del mondo in virtù del successo della sperimentazione in Serie A. ...

UN protocollo D'INTESA SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - IL 17 DICEMBRE LO FIRMERANNO ANCICILIA E AIRBNB : MAGGIORI RISORSE PER I COMUNI : Un PROTOCOLLO D'INTESA SULL'IMPOSTA di SOGGIORNO: lo FIRMERANNO l'AnciSicilia e AIRBNB il 17 DICEMBRE alle 11 a Villa Niscemi. La Sicilia è, di fatto, la seconda regione d'Italia, dopo la Toscana, ad ...

Coni e architetti firmano il protocollo per il concorso internazionale di riqualificazione dell’area “Parco del Foro Italico” : Firmato il protocollo d’intesa tra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni), il Consiglio Nazionale degli architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori(CNAPPC) e l’Ordine degli architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia (OAR) per promuovere un concorso di progettazione internazionale di riqualificazione dell’area “Parco del ForoItalico” a Roma, il più importante parco tematico sportivo in Italia. Si ...

Animali : Abruzzo - protocollo per monitoraggio orso bruno marsicano : Pescara, 10 dic. (AdnKronos Salute) - Un protocollo d'intesa, il primo firmato in Italia, tra Regi[...]

Animali - Abruzzo : “protocollo per il monitoraggio dell’orso bruno marsicano” : Un protocollo d’intesa, il primo firmato in Italia, tra Regione Abruzzo, due Parchi nazionali, riserve regionali, tre Atc (Ambiti territoriali di caccia) e l’Enci (Ente nazionale cinofilia italiana), principalmente volto a monitorare l’attività – con l’ausilio di cani opportunamente addestrati e fuori dalle aree protette – dell’orso bruno marsicano. Il protocollo si estende anche al monitoraggio di ...

Modica - firmato il protocollo di intesa per accertamenti su impianti termici : firmato nei locali del Libero Consorzio Comunale di Ragusa il protocollo di intesa con il Comune di Modica per gli accertamenti sugli impianti termici

Appalti pubblici - firmato protocollo Antitrust-Bankitalia-Consob per gestione comune : Antitrust, Banca d'Italia e CONSOB hanno siglato un protocollo d'intesa per la gestione in comune di procedure di appalto per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, regolate dalla vigente normativa ...

Aspromonte : firmato protocollo per la valorizzazione turistica e scientifica dell’Area del “Menta” : Attivare azioni per la promozione e la valorizzazione naturalistica e paesaggistica del bacino artificiale del “Menta”, per proseguire su specifici interventi scientifici e, al contempo, attuare programmi di fruizione per favorire lo sviluppo ecocompatibile e sostenibile dell’Area. Sono questi gli obiettivi del “protocollo per la valorizzazione dell’Area della Diga del Menta: tutela naturalistica e fruizione sostenibile”, siglato tra il ...

Seat - protocollo d'intesa con Snam per promuovere mobilità a metano. Italia leader in Europa : MILANO - L'amministratore delegato di Snam Marco Alverà e il presidente di Seat Luca De Meo hanno siglato un protocollo d'intesa sulla mobilità sostenibile, per...

Scuola o carriera - possibile un protocollo per evitare i “casi Donnarumma” : Il Governo starebbe pensando di di rilanciare un protocollo con il Miur per impedire che i giocatori interrompano la Scuola per la carriera professionistica. L'articolo Scuola o carriera, possibile un protocollo per evitare i “casi Donnarumma” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Terra dei Fuochi - firmato il protocollo d'intesa per un'azione urgente : E' stato firmato presso la Prefettura di Caserta, alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte , il ' protocollo d'intesa per un'azione urgente nella Terra dei Fuochi '. Il documento è ...

Terra dei fuochi - esercito e droni nei punti sensibili per evitare i roghi tossici. E nel protocollo previsti più vigili del fuoco : La prevenzione, prima di tutto, con la sorveglianza dei punti sensibili grazie all’esercito, ai droni e ai carabinieri. E poi salute e ambiente, oltre a un’azione sinergia con le Asl. Salute, ambiente e territorio sono i cardini del protocollo d’intesa sulla Terra dei fuochi in Campania firmato a Caserta dal premier Giuseppe Conte e sette ministri, nel pieno della bufera – poi appianata almeno mediaticamente – sugli ...

Rifiuti - il governo firma il protocollo d’intesa per la terra dei fuochi - Di Maio : “Giorno importante” : Rifiuti, il governo ha firmato il protocollo d’intesa per un’azione urgente nella terra dei fuochi, Di Maio: “Giornata importante per i cittadini” E’ stato firmato nella riunione di governo a Caserta il protocollo d’intesa per un’azione urgente nella terra dei fuochi. In conferenza stampa il premier Giuseppe Conte ha annunciato: “Abbiamo un obiettivo ben preciso: tutelare la salute delle ...