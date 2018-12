Scontro treni Andria-Corato | il gup rinvia tutti a giudizio | ‘Non fu tragica fatalità

Scontro fra treni in Puglia - 18 rinviati a giudizio. Processo a marzo : Scontro fra treni in Puglia , 18 rinviati a giudizio. Processo a marzo L’incidente ferroviario del 12 luglio 2016, tra Andria e Corato, causò la morte di 23 persone e il ferimento di altri 51 passeggeri. A Processo società Ferrotramviaria e 17 persone fisiche, tra cui dirigenti e dipendenti dell’azienda e del ministero delle ...

Scontro treni Andria-Corato - 17 persone e Ferrotramviaria a processo per l’incidente che provocò 23 morti e 51 feriti : Tutti rinviati a giudizio. I 18 imputati – 17 persone fisiche e la società Ferrotramviaria – accusati della strage ferroviaria che il 12 luglio 2016, tra Andria e Corato, provocò 23 morti e il ferimento di altri 51 passeggeri, affronteranno il processo a partire a partire dal 23 marzo, a parte una dirigente del ministero delle Infrastrutture che ha scelto il rito abbreviato. Le accuse per dirigenti e dipendenti della società ...

Scontro treni Puglia - il giudice : “Ministero dei Trasporti è responsabile civile”. Aveva provato a uscire dal processo : Il ministero dei Trasporti resta nel processo per lo Scontro dei treni in Puglia del luglio 2016. Lo ha deciso la giudice per l’udienza preliminare Angela Schiralli rigettando la richiesta di esclusione presentata dal dicastero guidato da Danilo Toninelli durante la scorsa udienza filtro del procedimento per la morte di 23 persone e il ferimento di altre 51 a causa del frontale tra due vettori di Ferrotramviaria lungo la tratta Andria e ...