Lo sviluppo che non c' è L' occasione perduta di un balzo in avanti

Ars - approvato in aula il ddl per lo sviluppo delle ´Cooperative di Comunità´ in Sicilia - Ragusa - FI - : ´Varata una norma che grazie alle ... : Palermo, 19/12/2018: A Sala d´Ercole è stata appena approvata all´unanimità la norma che definisce e regolamenta le "Cooperative di Comunità", ovvero le società cooperative iscritte al Registro ...

Android Q semplificherà lo sviluppo dei giochi 2D grazie al supporto ad ANGLE : Android Q, la cui prima Developer Preview non è troppo lontana, aggiungerà il supporto ad ANGLE, che si occuperà di tradurre il codice OpenGL in codice Vulkan. L'articolo Android Q semplificherà lo sviluppo dei giochi 2D grazie al supporto ad ANGLE proviene da TuttoAndroid.

“Ecosostenibilità è sviluppo”. Perché imballaggi e filiera green convengono alle aziende : "L'abito non fa il monaco", insegna la saggezza popolare. Eppure, contraddicendo il proverbio, tutti siamo consapevoli di quanto la prima impressione conti davvero. Anche in senso lato, per quanto riguarda i prodotti commerciali: questi, di solito, si presentano in una confezione, altrimenti detta packaging o imballaggio, che ne garantisce prestazioni e funzionalità (integrità, sicurezza, igiene del prodotto, ecc.). Si tratta ...

La mappa che dice quanto spende l'Italia (e il resto del mondo) in ricerca e sviluppo : Tutti i paesi del mondo sostengono di aver riservato una parte considerevole delle loro risorse in quel settore strategico che si chiama "ricerca e sviluppo". Ma a quanto effettivamente ammontano questi investimenti? Esiste una classifica che mostra quali sono le nazioni che maggiormente hanno puntato a creare uno scenario di crescita a lungo termine? Uno studio di questo genere è stato portato avanti dall'Unesco e dal ...

Cause e meccanismi di sviluppo delle Sindromi Atassiche Ereditarie : Le Cause delle Sindromi Atassiche Ereditarie sono alterazioni del DNA dei geni. Come conseguenza di tali alterazioni, risulta modificata la proteina la cui sintesi è programmata dal gene. La proteina modificata provoca, a sua volta, una progressiva alterazione delle funzioni di diverse parti del sistema nervoso. Il cervelletto, che ha un ruolo fondamentale nella coordinazione dei movimenti, è fra le strutture più interessate, insieme al tronco ...

Scoperti gli “interruttori” che decidono il sesso durante lo sviluppo embrionale : Un studio dei genetisti guidati da Andrew Sinclair, del Murdoch Children’s Research Institute e dell’università di Melbourne, ha scoperto per la prima volta nell’uomo una sorta di interruttore che aumenta o riduce l’attività dei geni che decidono il sesso durante lo sviluppo embrionale. L’interruttore che decide il sesso è stato scoperto nei topi, poi è stato individuato anche nell’uomo, ed i ricercatori ne ...

Quelli del Sì : anche gli artigiani liguri a Milano per lo sviluppo del Paese : Confartigianato Dalla prima pagina ECONOMIA & LAVORO Economia e lavoro: oltre 12 mila apprendisti nell'artigianato ligure 2018-10 Redazione Corsara ALBENGA Frane e alluvioni, gli impressionanti ...

Huawei conferma che il suo nuovo sistema operativo indipendente è in fase di sviluppo : Le indiscrezioni riguardanti lo sviluppo di un proprio sistema operativo da parte di Huawei, sono state confermate ufficialmente dal produttore cinese, che in passato aveva rivelato che stava lavorando su un progetto chiamato KirinOS con pochissime informazioni in merito. Oltre alla conferma ufficiale su Weibo, non sono disponibili informazioni più dettagliate sul nuovo sistema operativo di Huawei che attualmente è in una imprecisata fase di ...

Conte : obiettivo primario sviluppo sostenibile più che tasso crescita reddito : Basti considerare che solo 19 stati al mondo hanno un Pil superiore alla capitalizzazione di Apple". Affidandosi esclusivamente al criterio della concorrenza tra ordinamenti giuridici, il rischio ...

Automobili Pininfarina investirà oltre 20 milioni di € a sostegno del design pura per lo sviluppo di una gamma di vetture elettriche di lusso a elevate prestazioni : Automobili Pininfarina ha presentato oggi nuove immagini del prototipo di hypercar PF0 e ha confermato un investimento di oltre € 20 milioni in una nuova cooperazione con Pininfarina SpA. L’investimento sosterrà la progettazione, lo sviluppo e la produzione della hypercar elettrica di lusso PF0 e della futura gamma di vetture Automobili Pininfarina. Michael Perschke, CEO di Automobili Pininfarina, ha dichiarato: “È un piacere e un privilegio ...

Applicazioni cellulari 2019 - previsioni e statistiche. Lo sviluppo del mercato e prospettive : Come è cresciuto il mercato delle app e come e quanto ancora cambierà: le Applicazioni più scaricate e i grandi App store da cui scaricarle

Tesla - molto più di auto elettriche : dall’energia alla mobilità - tante idee per un futuro di sviluppo e sostenibilità : 1/50 ...

Olimpieri - IeT - : "Dello sviluppo promesso con le Aree Interne neanche l'ombra" : "Con un provvedimento datato 19 novembre 2018 , Prot. Gen. 43767, il Comune di Orvieto intende affidare un incarico di collaborazione ad un giornalista professionista per divulgare e diffondere le ...

La Cina risponde alle critiche USA sui debiti dei paesi in via di sviluppo - : Hua Chunying ha sottolineato che l'assistenza fornita dalla Cina non implica alcuna condizione politica, ma corrisponde pienamente alla volontà dei governi di questi paesi. "Non esiste un paese in ...