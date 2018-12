Il bello dei videogiochi | 11 bit studios e This War of Mine raccolgono più di $500 000 da

eurogamer

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Nel caso in cui non abbiate mai sentito parlare diWar ofil nostro consiglio è quello di acquistare questo fantastico progetto o quanto meno quello di dargli un'occhiata anche leggendo la nostra recensione. Si tratta di un titolo che unisce meccaniche gestionali allo stealth e alla necessità di fare delle scelte spesso molto dure dal punto di vista etico e morale.War ofracconta la guerra vista attraverso gli occhi dei civili, degli innocenti che si trovano alle prese con la necessità di dover sopravvivere in mezzo a morte e distruzione facendo tutto il necessario, anche mettere in dubbio valori e morale. Ma oggi non vogliamo parlarvi in dettaglio del titolo ma di una notizia davvero molto positiva: gli sviluppatori, il team di 11 bit, hanno annunciato di aver raccolto più di.000 devoluti in beneficenza a War Child Charity.La collaborazione tra lo ...