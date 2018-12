Francesca Chillemi sul rapporto con Diana Del Bufalo | ' All' inizio le stavo antipatica'

Blastingnews

(Di giovedì 20 dicembre 2018)è stata protagonista di una recente intervista al settimanale 'Vero' in cui ha posto l'attenzione sulla sua partecipazione alla quinta stagione della serie televisiva 'Che Dio Ci Aiuti' con Elena Sofia Ricci. Sono terminate da pochi giorni le riprese della fiction prodotta dalla Lux Vide che farà ritorno sul piccolo schermo a partire dal 2019. Lafarà parte per il quinto anno consecutivo nella serie tv che nel corso degli anni ha sempre ottenuto ascolti al di sopra delle aspettative. L'ex Miss Italia tornerà a vestire i panni di Azzurra Leonardi e pone un interrogativo sul matrimonio con Guido, in quanto si parla di una possibile separazione.nel corso della chiacchierata ha avuto anche modo di parlare delcon i colleghi sul set, in particolare conDelche ha interpretato il ruolo di Monica.IlconDel ...