Come lavorare con le immagini ISO su Windows 10

Lavorare in Lavazza : Come candidarsi per i diversi profili ricercati : L'azienda italiana dedita alla produzione di caffè è alla ricerca di nuovo personale da inserire presso diverse sue sedi. Le selezioni sono rivolte sia a senior che a persone senza esperienza ed i profili attualmente ricercati andranno ad inserirsi essenzialmente negli ambiti IT, Sales e Finance.Continua a leggere

Desk Day : Come organizzare la scrivania per lavorare meglio : RiorganizzazioneLa regola del bersaglioSolo ciò che serveGli indispensabiliLe pratiche aperteCe lo sentiamo ripetere da quando siamo bambini: l’ordine nelle cose che facciamo riflette l’ordine mentale. Ce lo suggerivano per i quaderni alle elementari, per la nostra cameretta e per tutta una serie di altri àmbiti. organizzare e ordinare è senza dubbio impegnativo, ma regala una certa soddisfazione a lavoro ultimato. Oltre a essere appagati, ...

Come prendere il reddito di cittadinanza e lavorare in nero : La norma che mira a introdurre in Italia il reddito di cittadinanza corre il rischio di essere aggirata e può far esplodere il lavoro nero. E' quanto emerge da un sondaggio a campione realizzato dal ...

Personale ATA - Come si può iniziare a lavorare : come si può iniziare a lavorare in qualità di ATA? Forniamo qui alcune indicazioni utili per intraprendere la carriera in uno dei profili del Personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole. Elenchiamo i titoli di studio utili, i lavori che si possono svolgere, come si può venire essere assunti, partendo col dire che generalmente si comincia dalle supplenze essendo inseriti nelle graduatorie di III fascia. Caso più complicato ma ...

Personale ATA - Come si può iniziare a lavorare : come si può iniziare a lavorare in qualità di ATA? Forniamo qui alcune indicazioni utili per intraprendere la carriera in uno dei profili del Personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole. Elenchiamo i titoli di studio utili, i lavori che si possono svolgere, come si può venire essere assunti, partendo col dire che generalmente si comincia dalle supplenze essendo inseriti nelle graduatorie di III fascia. Caso più complicato ma ...

Zara assume : Come lavorare per il noto marchio di abbigliamento : Zara, il noto marchio di abbigliamento e accessori di proprietà del gruppo spagnolo Inditex che ha sede in Galizia, nel nord della Spagna, assume in diversi negozi sul territorio italiano. Cercano addetti alle vendite, commessi e apprendisti. I requisiti necessari e le informazioni su come candidarsi.Continua a leggere