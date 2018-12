Venti giorni al Tour de Ski in Val di Fiemme | Final Clib appuntamento clou della fatica

Cosa sappiamo di Silvia Romano a Venti giorni dal rapimento in Kenya : La gente del luogo vorrebbe che il caso fosse già risolto, per il bene di Silvia e, anche - inutile negarlo - perché i leader locali sono preoccupati per le ripercussioni sull'economia dell'area'.

Palermo - in ospedale per un pugno alla mascella : 29enne muore Venti giorni dopo un'operazione : L'8 novembre Luca Di Bella stava facendo dei lavori edilizi a Villagrazia di Carini . Per necessità ha staccato un contatore. Per errore ha tolto la corrente alla villetta sbagliata e in pochi secondi ...

'Corso Italia in Festa' : dal 15 al 23 dicembre quattro giorni di eVenti : Una e più idee diventano eventi da condividere con gli altri esercenti e così nasce Corso Italia in Festa che, con il patrocinio del Comune di Vasto, organizzerà diversi spettacoli che animeranno ...

Una XXXIV Festa del Mandorlato - che cresce in spazi - eVenti e prodotti. La propone Cologna Veneta - Verona - per i giorni 6 -7 dicembre 2018. : Nella giornata di domenica, invece, sono previste dimostrazioni di giochi e mestieri antichi, lavorazioni artigiane e gli spettacoli del 'Gran Galà' degli artisti di strada. Sempre in paese sono in ...

10 gare di coppa del mondo in 10 giorni – I volontari fiemmesi al lavoro per i grandi eVenti : Inaugurato il gennaio fiemmese con la tradizionale festa dei volontari. Tour de Ski in Val di Fiemme il 5 e 6 gennaio. coppa del mondo di Combinata Nordica e Salto Speciale dall’11 al 13 gennaio. Il comitato Fiemme Ski World Cup sogna in grande Alla festa dei volontari si inaugura una nuova stagione di coppa del mondo in Val di Fiemme. Il comitato organizzatore Fiemme Ski World Cup ha organizzato la tradizionale cena per ringraziare i ...

"Le Città in Festa " Natale 2018" : 37 giorni di intrattenimento e musica e oltre 300 eVenti unici in tutto il territorio : Animazioni, musica e spettacoli In Piazza Ferretto e nelle vie del centro di Mestre animazione, concerti, spettacoli itineranti, banda, sfilate nelle giornate di sabato 1 e 2 dicembre, 7, 8 e 9 ...

Marco Mengoni - tre giorni di eVenti a Milano per il nuovo album : Milano, 19 novembre 2018 - Venerdi' 30 novembre uscira' il nuovo disco di Marco Mengoni, Atlantico. Per presentare il progetto, Mengoni ha ideato Atlantico Fest- Attraversa la musica, tre giorni di ...

Nove giorni per rilanciare la lettura con donazioni - eVenti e voglia di libri #ioleggoperché : Dopo i Nove giorni di donazioni targati #ioleggoperché sono stati registrati numeri sono altissimi: sono stati quasi 200.000 i libri (195. 470 per la precisione) raccolti nelle librerie aderenti per le biblioteche scolastiche di tutta Italia, 85.000 in più rispetto al 2017 (+75,8%). A questi si aggiungeranno i 100.000 nuovi volumi messi a disposizione dagli Editori. Le regioni dove si è donato di più sono la Lombardia, l’Emilia Romagna e il ...

Il board del Centro Meteo Europeo ECMWF sbarca a Bologna : “previsioni meteo fino a 10-15 giorni sono realtà - più semplice prevedere gli eVenti estremi” : Svelato oggi a Bologna il Centro Europeo per le Previsioni meteo a Medio Termine (European Centre for Medium Range Weather Forecasts) che troverà sede nel Tecnopolo: sorgerà nell’area dell’ex manifattura tabacchi e avrà un’estensione totale di oltre 100 mila metri quadrati di cui più di 20 mila riservati al data centre del Centro, per cui saranno investiti 52 milioni di euro, di cui 43 milioni stanziati dal Governo Italiano. Il progetto prevede ...

Maltempo Grosseto : 1.100 interVenti dei pompieri in 9 giorni : Chiusa oggi l’emergenza Maltempo in provincia di Grosseto iniziata il 29 ottobre. I vigili del fuoco di Grosseto hanno gestito 1.126 interventi di cui 498 su piante o rami pericolanti caduti su strade o edifici, 433 dissesti statici, coperture, tegole camini, canne fumarie, intonaci pericolanti o caduti. Poi 22 allagamenti, 13 antenne pericolanti che sono state tolte dai tetti, 71 pali della Telecom, illuminazione pubblica e insegne ...

Maltempo Abruzzo : a Pescara in due giorni sono caduti 171mm di pioggia - solo nel 1958 e nel 1967 due eVenti simili : Da domenica 21 a lunedì 23 ottobre 2018 caduta a Pesara quantità d’acqua elevatissima. Nei due giorni indicati l’Abruzzo intero è stato interessato da precipitazioni da moderate a puntualmente elevate. In considerazione delle previsioni meteorologiche il Centro Funzionale d’Abruzzo ha diffuso l’Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse emesso dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ed ha emesso un avviso di ...

Snowboard - sorpresa Moioli : l’azzurra già in pista dopo nemmeno Venti giorni dall’operazione : Recupero lampo per Michela Moioli, l’atleta azzurra torna in pista 20 giorni dopo l’operazione Recupero lampo per Michela Moioli, la campionessa olimpica di Snowboardcross si è già ripresa dall’intervento chirurgico subito il 4 ottobre a Milano e ha partecipato all’allenamento degli Azzurri programmato al Passo dello Stelvio. La 23enne bergamasca, operata 20 giorni fa per una cisti parameniscale e un frammento del ...

Il Premio Morrione a Torino con 3 giorni di eVenti e premiazioni : ... Riccardo Iacona , autore e conduttore Presadiretta Rai 3, Paolo Mondani , giornalista Report Rai 3 e tutor Premio Morrione, prendono la parola nell'incontro " L'economia minaccia il giornalismo " ...

'Ad alta voce' - tre giorni di eVenti sulle origini e sulle 'parole che ci trasformano' : Venerdì 26 "Ad alta voce" farà tappa anche al Meis per l'appuntamento "Le origini della vita Incontro fra scienza e culture religiose"; alla Coop di via Mazzini con "Letture di autori ferraresi" e ...