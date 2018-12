Aiuta la sua padroncina disabile a studiare | laurea ad honorem per il cane Griffin

Il cane Griffin prende la laurea ad honorem : ha Aiutato la sua padrona a studiare : Brittany e il suo Griffin. Inseparabili. Lei, 25 anni, si sposta con una sedia a rotelle e soffre di dolori cronici. Ecco che il golden retriver di 4 anni è per lei fondamentale, nella vita di ogni giorno e anche negli studi: è lui che le porta il cellulare, le apre le porte, e le porta qualsiasi cosa lei indichi con un puntatore laser. E quando Brittany Hawley ha preso un master in terapia occupazionale alla Clarkson University di New York, ...

Fabrizio Corona racconta la sua verità sull'aggressione a Rogoredo : 'I carabinieri non mi hanno Aiutato' : Mi ha lasciato per un senso di rispetto tra detenuti, il mondo della criminalità mi ama molto perché sono uno che ce l'ha fatta'. Fabrizio ha lanciato una pesante accusa ai carabinieri, rei, a suo ...

Kentucky - mamma cerca un cuore per sua figlia : apre una pagina Facebook per Aiutarla : Accade negli Stati Uniti, nel Kentucky, Jennifer Shane, mamma di una bambina di sedici mesi di nome Aurora, che tutti chiamano "Rori", ha creato una pagina Facebook, che si chiama "Hope For Rori", per coinvolgere le persone, con l'obiettivo di trovare un cuore sano per sua figlia. Rori, attualmente, alloggia al Norton Children's Hospital, noto ospedale pediatrico di Louisville, nel Kentucky, dove la famiglia pazienta tutti i giorni di avere ...

Gianluca Vialli racconta la sua malattia : 'Sto meglio - ora spero di Aiutare gli altri' - Sky TG24 - : L'ex campione della Juventus, intervistato dal Corriere, parla della sua sfida contro il tumore e delle difficoltà affrontate nell'ultimo anno. In un libro in uscita c'è anche la sua storia: "spero ...

La sua amica ha un infarto - lui a 17 anni crea un cuore artificiale per Aiutare i pazienti : Il prototipo innovativo creato dal ragazzino è adattabile allo sforzo dei pazienti grazie alla rilevazione della temperatura...

HBO assume un "controllore dell'intimità" per Aiutare nelle scene sessuali : Una nuova figura professionale inizia ad affacciarsi sui set di film e serie tv americane si tratta del controllore dell'intimità o supervisore dell'intimità o coordinatore dell'intimità: difficile dare un nome ben definito a una figura professionale appena nata. Sebbene un ruolo simile sia presente in teatro, per il cinema e la tv si tratta di qualcosa completamente nuovo inaugurato da HBO. E probabilmente non poteva esserci rete più ...