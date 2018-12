Manovra | Salvini | Grande soddisfazione per risultato

Manovra - Salvini : 'Noi in buona fede - spero che anche l'Ue lo sia' : "Noi siamo in buona fede e conto che lo sia anche l'Unione europea: non è che lavoriamo giorno e notte a gratis". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, rispondendo ai ...

Manovra : Salvini - nessuna penalizzazione su quota 100 nè rinvii su reddito : "Confermo che su quota 100 non ci sarà nessuna penalizzazione per chi sceglierà di usufruirne": lo ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, oggi a Sorbolo (Parma) per la consegna di un edificio confiscato alla 'ndrangheta e destinato ad alloggi per la guardia di finanza. "Vengono confermate opzione donna, Ape social. Si comincerà, nei primi mesi del 2019, io mi auguro tra febbraio e ...

Manovra : Salvini - fatto il possibile - ci aspettiamo buon senso da Bruxelles : “Noi abbiamo fatto tutto il possibile per mantenere gli impegni presi con gli italiani su lavoro, le scuole, gli ospedali, la sicurezza e adesso ci aspettiamo altrettanto buon senso da parte di Bruxelles. Contiamo entro la fine dell’anno, a costo di lavorare anche a Natale e a Capodanno, di offrire agli italiani l’inizio di un percorso che smantelli la legge Fornero, che tolga le tasse alle partite Iva". Lo ha ...

Manovra - l’Italia ancora non incassa il sì dell’Ue. Salvini : “No a figli a figliastri” : Un’intesa per evitare la procedura d’infrazione l’Italia ancora non l’ha incassata. E anche se la trattativa prosegue, la strada appare ancora in salita. Questi sono i segnali che arrivano da Bruxelles dopo un’altra giornata di negoziati e confronti tra il Tesoro e la Commissione europea. La Manovra intanto è rimasta in stand-by per un giorno e il suo esame in commissione Bilancio al Senato comincia solo questa mattina alle ...

Manovra - tutte le capriole di Di Maio e Salvini : È rallentata l'economia portando con sé un peggioramento dei tassi di occupazione e di disoccupazione. Si è messa a repentaglio la sottoscrizione dei titoli di Stato. Ed oggi ci vengono a dire che ...

Manovra - UE CONCEDE TEMPO ALL'ITALIA/ Accordo Conte-Salvini-Di Maio : "2 miliardi in meno per Quota 100" : toMANOVRA Economica, vertice Governo: Conte, Salvini, Di Maio, Tria 'ok coperture' su Reddito, Quota 100, Ecotassa. Salta testo in Commissione

Pensioni - Matteo Salvini spiega come funzionerà la quota 100 dopo le modifiche alla Manovra : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, spiega come funzionerà la quota 100 per l'anticipo Pensionistico dopo le modifiche alla legge di Bilancio. La misura partirà a inizio 2019, tra febbraio e marzo - assicura - e ne avrà diritto "circa mezzo milione di italiani senza alcuna penalizzazione".Continua a leggere

Manovra - Salvini : "Ci saranno due miliardi in meno per quota 100" | M5s : "Un miliardo dalle pensioni d'oro a quelle di cittadinanza" : Rush finale per il negoziato Italia-Ue sulla Manovra per il 2019. Dopo mesi di trattative che hanno portato il governo a cambiare formalmente già una volta il testo del ddl bilancio, si consuma la fase finale della complicata partita che dovrebbe chiudersi con un taglio del deficit italiano dal 2,4 al 2%

Salvini : mi auguro che la partita sulla Manovra sia chiusa : Roma, 17 dic., askanews, - 'Mi auguro che la partita sia chiusa. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare a meno che non ci chiedano di tagliare ancora. No basta'. Così il vice premier Matteo Salvini ...

Sushi piccante e fagioli - la cena take away di Salvini al vertice sulla Manovra. Ma anche Conte e Di Maio... : Al governo piace il Sushi. Almeno secondo quanto racconta, a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Alessio Tesciuba, titolare di Daruma Sushi di piazza del Parlamento, a Roma, dove ieri è stato ...

Manovra - tregua Salvini-Di Maio : 'Trovate le coperture' : Trovato il punto di caduta dentro l'Esecutivo, la palla ripasserà poi a Bruxelles dove non è poi escluso tornino anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il premier Giuseppe Conte.

Manovra - Di Maio e Salvini danno l'ok : tassa su pensioni d'oro e per le auto di lusso : Dopo il lungo incontro svoltosi a Palazzo Chigi, è stato trovato l'accordo definitivo sulla Manovra da proporre a Bruxelles. Salvaguardati tutti i punti principali e confermata l'ecotassa solo per le auto di lusso. Smentita del tutto l'ipotesi delle dimissioni di Conte. Manovra, c'è l'accordo tra Salvini e Di Maio Dopo il lungo vertice di Palazzo Chigi, le due forze del governo gialloverde hanno definito del tutto la proposta di Manovra che ...

Manovra - Salvini : "Abbiamo l'accordo su tutto - piegati all'Europa? È lei a piegarsi" : 'piegati all'Europa? Piegare si piega lei, abbiamo trovato l'accordo su tutto e su ulteriori riduzioni fiscali rimanendo nei limiti graditi all'Europa'. Lo ha detto il ministro dell'interno Matteo ...