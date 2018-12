: Bucci:lavori ponte a Salini-Fincantieri - TelevideoRai101 : Bucci:lavori ponte a Salini-Fincantieri - ClaudioZavatti1 : La demolizione del ponte Morandi può iniziare. La Procura di Genova autorizza un primo intervento sul moncone ovest… - Clarembaldo : RT @globalistIT: -

La ricostruzione deldi Genova è affidata alla cordataImpregiloe Italferr per 202 milioni di euro. Lo ha ufficilizzato in conferenza stampa il Commissario Straordinario,, assicurando: "Illo avremo in 12 mesi, anche se non sarà accessibile per quella data".spiega che Renzo Piano ha accettato di sovraintendere al progetto e che anche l'azienda Cimolai e l'architetto Calatrava sono a disposizione "in caso di bisogno".L'ad,Bono: "Lo dovevamo a Genova e alla Liguria".(Di martedì 18 dicembre 2018)