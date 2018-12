10 cantanti che diventeranno star nel 2019 | secondo la BBC

Perché su Spotify si ascoltano soprattutto cantanti maschi? : Per la terza volta in quattro anni, nella classifica degli artisti più ascoltati su Spotify ci sono solo uomini. Così nel mondo: Drake (con 8,2 miliardi di riproduzioni), Post Malone, XXXTentacion, J Balvin, Ed Sheeran. Così in Italia: Sfera Ebbasta, Capo Plaza, Gemitaiz, Gue Pequeno e Salmo. Tra tutte le classifiche (artista, brano e album), la sola donna a fare capolino è Dua Lipa, quarta tra i dischi più ...

Perché su Spotify si ascoltano soprattutto cantanti maschi? : Per la terza volta in quattro anni, nella classifica degli artisti più ascoltati su Spotify ci sono solo uomini. Così nel mondo: Drake , con 8,2 miliardi di riproduzioni, , Post Malone, XXXTentacion, ...

Festival di Sanremo 2019 cantanti : spunta anche il nome di Lisa : Lisa ha presentato una canzone a Claudio Baglioni per Sanremo Potrebbe esserci anche Lisa al prossimo Festival di Sanremo. La cantante, che ha di recente vinto la prima edizione di Ora o mai più, ha rivelato a Vieni da me – il programma di Caterina Balivo – di aver presentato una canzone a Claudio Baglioni. […] L'articolo Festival di Sanremo 2019 cantanti: spunta anche il nome di Lisa proviene da Gossip e Tv.

Beyoncé e Taylor Swift sono le uniche cantanti presenti nella lista delle 100 donne più potenti al mondo del 2018 : Secondo Forbes The post Beyoncé e Taylor Swift sono le uniche cantanti presenti nella lista delle 100 donne più potenti al mondo del 2018 appeared first on News Mtv Italia.

Sanremo 2019 : date - cantanti - canzoni - ospiti e tutto quello che c'è da sapere : Dal 5 al 9 febbraio, in diretta su Rai 1 dal Teatro Ariston, la 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana, la...

Eros Ramazzotti : 'I nuovi cantanti? Mi piace Ghali che la periferia l'ha vissuta davvero' : Dolce e Gabbana: in Cina parte il boicottaggio, la polemica continua - GUARDA Dopo 35 anni di carriera e 60 milioni di dischi venduti nel mondo, a 55 anni d'età, Eros Ramazzotti torna con un nuovo ...

Katy Perry - Taylor Swift e Beyoncé sul podio delle cantanti più ricche del 2018 : È Katy Perry la musicista donna più pagata del 2018. A svelarlo è la tradizionale classifica di Forbes, sulle cantanti più ricche che, come ogni anno, arriva appena dopo le liste corrispettive su attori e attrici. Il periodo preso in considerazione è quello che va da giugno 2017 a giugno 2018 e i guadagni riguardano tutte le attività delle star in questione, dalle pubblicazioni degli album ai tour, dalle partecipazioni ...

Camila Cabello e Dua Lipa sono le uniche cantanti donne ad ever raggiunto questo incredibile traguardo : Ecco di cosa si tratta The post Camila Cabello e Dua Lipa sono le uniche cantanti donne ad ever raggiunto questo incredibile traguardo appeared first on News Mtv Italia.

Cristiano De André : «Vorrei risvegliare le coscienze - mio padre diceva che noi cantanti siamo portatori di messaggi» : Inizia il conto alla rovescia per l’imperdibile tour di Cristiano DE André “STORIA DI UN IMPIEGATO”, ispirato al celebre concept album di Faber, che torna così a smuovere le coscienze a 50 anni dalle rivolte sociali del 1968. Una serie di concerti che impegneranno Cristiano De André in tutta Italia per vari mesi, a partire dal 30 novembre, strutturati come una vera e propria opera rock grazie ai nuovi arrangiamenti. Di seguito le prime date ...

Cristiano De André : «Vorrei risvegliare le coscienze - mio padre diceva che noi cantanti siamo portatori di messaggi» : Inizia il conto alla rovescia per l’imperdibile tour di Cristiano DE André “STORIA DI UN IMPIEGATO”, ispirato al celebre concept album di Faber, che torna così a smuovere le coscienze a 50 anni dalle rivolte sociali del 1968. Una serie di concerti che impegneranno Cristiano De André in tutta Italia per vari mesi, a partire dal 30 novembre, strutturati come una vera e propria opera rock grazie ai nuovi arrangiamenti. Di seguito le prime date ...

Amici 18 concorrenti : cantanti e ballerini che hanno superato la seconda fase : concorrenti Amici 2018/2019 oggi: news sulla seconda fase Durante i casting, alcuni concorrenti di Amici 18 sono riusciti a superare la seconda fase. Uno step molto insidioso perché i professori hanno potuto chiedere di tutto a cantanti e ballerini. Anche brani e coreografie che non ritengono adatti a loro. Non pochi cantanti, infatti, si sono […] L'articolo Amici 18 concorrenti: cantanti e ballerini che hanno superato la seconda fase ...

Cristiano De André : «Vorrei risvegliare le coscienze - mio padre diceva che noi cantanti siamo portatori di messaggi» : Inizia il conto alla rovescia per l’imperdibile tour di Cristiano DE André “STORIA DI UN IMPIEGATO”, ispirato al celebre concept album di Faber, che torna così a smuovere le coscienze a 50 anni dalle rivolte sociali del 1968. Una serie di concerti che impegneranno Cristiano De André in tutta Italia per vari mesi, a partire dal 30 novembre, strutturati come una vera e propria opera rock grazie ai nuovi arrangiamenti. Di seguito le prime date ...

Spotify testa una feature che suggerisce le nuove canzoni dei cantanti preferiti : Spotify sta testando con un ristretto numero di utenti la funzione Novità della timeline, grazie alla quale vengono mostrate le nuove canzoni degli artisti preferiti L'articolo Spotify testa una feature che suggerisce le nuove canzoni dei cantanti preferiti proviene da TuttoAndroid.