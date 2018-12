Più controlli in stazioni e aeroporti

SICUREZZA AI CONCERTI - che sia Sfera Ebbasta o Elisa Più controlli e meno accuse ridicole : 6 persone hanno perso la vita in occasione di un concerto di musica trap di Sfera Ebbasta ma la tragedia si sarebbe potuta consumare anche all'evento pop di Elisa a Torino o al dj set del rapper J-Ax. Lo spray al peperoncino al concerto di Sfera Ebbasta a Corinaldo (Ancona) ha scatenato il panico e la fuga degli oltre 1300 fan presenti nella discoteca Lanterna Azzurra: 6 le persone che non ne sono uscite vive, 5 minorenni e una mamma. Dopo la ...

Strage in discoteca - Mogol a Salvini : ' Più controlli - i luoghi del divertimento non siano di morte' : "E' inconcepibile che i luoghi della cultura e dello spettacolo dal vivo diventino luoghi di morte: per questo faccio un appello al ministro Matteo Salvini e alle forze dell'ordine, affinché ci siano ...

Mogol a Salvini : " Più controlli - i luoghi del divertimento non siano posti di morte" : Il presidente della Siae è intervenuto sulla strage nella discoteca di Corinaldo, rivolgendosi anche ai gestori dei locali: "Mai il guadagno per prima"

Proclami in ritardo/ Il coro dei «mai Più » e i controlli mancati : Dicono tutti, in un coro di dolore e di rabbia: «mai più!». segue dalla prima pagina E il ministro dell?Interno, Matteo Salvini, a muso duro: li prenderemo. la...

Proclami in ritardo/ Il coro dei 'mai Più ' e i controlli mancati : Il nuovo corso delle interviste lampo, dei capannelli di giornalisti che spizzicano domande, il ricco flusso delle mini-comizi via Internet dedicati allo sterminato mondo dei social ha avuto anche ...

Basket - in Serie A arriva il fair play finanziario : Più controlli sui bilanci dei club : Un giro di vite per evitare nuovi crac finanziari nel Basket, con l'introduzione di un fair play finanziario per la Serie A. L'articolo Basket, in Serie A arriva il fair play finanziario: più controlli sui bilanci dei club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.