Blastingnews

: Padova: è ricoverato in ospedale da 3 anni, ma nessuno sa chi sia - Antonel73118611 : Padova: è ricoverato in ospedale da 3 anni, ma nessuno sa chi sia - Stregatto9 : RT @mattinodipadova: Uomo senza identità in coma da 3 anni. E nessuno chiede di lui - PCagnan : RT @mattinodipadova: Uomo senza identità in coma da 3 anni. E nessuno chiede di lui -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Un paziente di cui non si conosce l'identità èda treall'di Cittadella, in provincia di. Inizialmente, l'uomo era stato portato al pronto soccorso per un'emorragia celebrale, in seguito alla quale è poi entrato in coma. Sono passati ormai ben 3da allora, maha mai fatto visita al paziente o reclamato in qualche modo la sua assenza.Lo strano caso Il signore in questione era finito al pronto soccorso al San Bortolo di Vicenza a seguito di un incidente, prima di esserein stato di incoscienza all'di Cittadella. L'uomo non aveva con sé alcun documento ed è statoall'per le sue condizioni estremamente gravi. Di lui si sa solo che è asiatico, molto probabilmente cinese, ma ad oggi nessun amico o parenti si è fatto avanti.I medici comunque, si stanno occupando del paziente sconosciuto, ...