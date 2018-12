Mario Monti su Pierre Moscovici | ' Fa politica | non è adatto a fare l' arbitro'

Mario Monti a Pietro Senaldi : 'La retromarcia sulla manovra è un passo avanti' : È passata la linea di Conte e Tria: secondo lei il premier e il ministro dell' Economia stanno facendo un buon lavoro? 'Il governo paga il suo vizio di nascita: ha un premier scelto da due capi di ...

Manovra - Mario Monti : 'Giusto trattare con l'Europa' : Mario Monti commenta l'operato del governo a " Mattino Cinque ", giudicando positiva l'apertura verso l'Europa dell'esecutivo: "E' più che giusto trattare con l'Europa, il governo si è dimostrato più ...

Mario Monti : 'Matteo Salvini e Luigi Di Maio vivevano in una bolla - ora è arrivato il momento-Tsipras' : E' un attacco totale a Matteo Salvini e Luigi Di Maio quello dell'ex premier Mario Monti : 'vivevano nell'equivalente politico di una bolla speculativa. Ora mi pare che l'impatto con la Commissione ...

La rivelazione di Mario Monti : "Io vivo senza un rene..." : Una frase di Laura Castelli, sottosegretario M5S all'Economia dà lo spunto a Mario Monti per rivelare in diretta tv qualcosa di personale. O almeno così sembra. L'ex presidente e attuale senatore a vita della Repubblica, ad Agorà condotto da Serena ...

Ignazio Visco e lo spread : quando c'era Mario Monti andava tutto bene - oggi invece... : L'aumento dello spread, si legge, ha 'implicazioni rilevanti per tutti i settori dell' economia'. Ci sono danni per le finanze pubbliche, per le banche, per le assicurazioni, su cui ieri è arrivato ...

'Da oggi c'è uno scontro tra Italia e resto del mondo' - così Mario Monti - : ...da parte della Commissione europea che dice che la rotta intrapresa dall'economia Italiana non è destinata né a portare alla riduzione del debito pubblico e neppure a far crescere la nostra economia, ...

Mario Monti - il vergognoso insulto agli italiani a DiMartedì : 'Evasori pettinati dal governo' : Non pago del fatto di averli massacrati con le sue tasse, indomito e sempre presente in televisione, ora Mario Monti passa all'insulto contro gli italiani. Lo fa in studio da Giovanni Floris a ...

Mario Monti attacca brutalmente Salvini : “E’ un incompetente” : Mario Monti torna a criticare il Governo, in modo particolare a Matteo Salvini Il senatore a vita Mario Monti non perde occasione per attaccare il governo Conte, prendendo di mira stavolta il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Ospite a Rainews24, l’ex premier ha accusato il leghista di avere una “vocazione autoritaria” e di essere un “incompetente”, “a che titolo – si è domandato – Salvini ...

Matteo Renzi - la profezia horror : 'Sta andando tutto a rotoli...' - tornano Mario Monti ed Elsa Fornero : ... che secondo l'ex segretario del Pd potrebbe avere le settimane contate, sotto il peso delle contraddizioni di una maggioranza improvvisata, ma soprattutto dello spread e della guerriglia, politica, ...

Mario Monti : 'Il Governo cambi la manovra - a questi livelli di spread le banche soffrono' : Intervenuto ad Agora', il senatore a vita ed ex presidente del consiglio, il bocconiano Mario Monti, ha espresso le sue personali impressioni e preoccupazioni sulla manovra economica [VIDEO] e, in particolare, sulle promesse elettorali sottoscritte dall'asse M5S-Lega. Intervistato da Serena Bortone, egli ha dichiarato: Il punto che vorrei sottolineare è questo; le promesse elettorali, in particolare per queste elezioni, sono state emesse in una ...

Mario Monti : "la democrazia è una forma di governo sbagliata perché è assurdo che siano le pecore a guidare il pastore" - : Avete notato che i sindacati son serviti a nulla? Avete notato che la crisi italiana inizia a somigliare alla crisi del terzo mondo dopo la seconda guerra mondiale ? Oggi come allora, i governanti ...

Mario Monti nuovo premier : l’ipotesi di Belpietro : Ma perché Mario Monti negli ultimi mesi è divenuto ospite quasi fisso di talk show televisivi e articoli di giornale? Eppure l’ex presidente del Consiglio 2011-2013 sembrava dimenticato dopo l’infelice parentesi Politica e la successiva scomparsa di Scelta Civica, partito da lui fondato. Il direttore del quotidiano La Verita', Maurizio Belpietro, nel suo editoriale di oggi, prova a dare una lettura abbastanza singolare e, forse, fantapolitica ...

Mario Monti & Co - i padri degli sprechi : chi e come ha gettato 300 miliardi nel water : Luigi Di Maio non è Alcide De Gasperi. Lo sappiamo. L'idea di aumentare il debito pubblico per dare il reddito di cittadinanza ai falsi poveri è anti-economica. Per questo gli operatori del mercato ...