Inter | Icardi non solo gol | ora Maurito gioca di più per la squadra L' ANALISI del Club

Inter - Rossi su Icardi : 'Ha modificato il suo gioco - ora pensa come Kane e Suarez. Ma non è ancora leader...' : Delio Rossi , tecnico che lanciò Mauro Icardi ai tempi della Sampdoria, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dell'attaccante dell' Inter : 'Sì, Spalletti ha ragione. Icardi ha fatto uno scatto, ha capito che anche i migliori, penso a Kane o a Suarez, non restano solo lì davanti ad aspettare l'occasione,...

Icardi-Inter - rinnovo più vicino : la situazione : non è un grande appassionato dell'istituto della clausola, non la ritiene utile fino in fondo per la politica societaria. Ecco perché non va escluso uno scenario differente rispetto al passato: si ...

Inter - Icardi : contratto caldo. Rinnovo in arrivo a inizio 2019 : Manca poco, il fascicolo contratto di Mauro Icardi sta per essere, ri,aperto, con l'idea di chiudere la faccenda in poco tempo. Come raccontano Carlo Angioni e Davide Stoppini sulla Gazzetta in ...

Inter - il rinnovo di Icardi è ormai cosa fatta : ma il problema adesso si chiama… Wanda Nara : Al club nerazzurro non è piaciuto il tweet della moglie di Maurito, a cui verrà chiesto in sede di rinnovo di gestire meglio la situazione Manca ormai davvero poco all’annuncio del rinnovo di Mauro Icardi con l’Inter, l’attaccante argentino firmerà il prolungamento con il club nerazzurro all’inizio del 2019, quando il campionato sarà fermo per la sosta invernale. Instagram @Wanda_Icardi I dettagli economici sono ...

Inter - Icardi e il gol che ti cambia la vita : i compagni gli urlano... : La Gazzetta dello Sport evidenzia la vena realizzativa di Icardi, che contro l'Udinese ha calciato con gran leggerezza un calcio di rigore che per l'Inter e per Spalletti avevano un peso specifico enorme. ''Ma che sei, ...

Icardi - colpo a cucchiaio. L'Inter guarisce e l'Udinese va k.o. : Si sa che la vittoria nel calcio è la migliore medicina per guarire da tutti i mali. L'Inter, dopo l'imprevista eliminazione in Champions doveva vincere e lo ha fatto grazie ancora a lui, al suo ...

Inter - Bucchioni : 'Icardi potrebbe essere ceduto al Real Madrid' : Nonostante la vittoria ottenuta ieri contro l'Udinese, con gol vittoria messo a segno da Mauro Icardi su calcio di rigore, continuano i rumors sul futuro dell'Inter e sulla guida tecnica. Al momento al comando c'è Luciano Spalletti, ma a fine stagione non sono esclusi dei cambiamenti visto l'arrivo di Giuseppe Marotta. Quest'ultimo è stato ufficializzato nella giornata di giovedì come nuovo amministratore delegato della società nerazzurra che si ...

Icardi dopo Inter-Udinese sul rinnovo : 'Rinnovo? Wanda e la società mi diranno se - dove e quando firmare' : Lo ha fatto ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato da capitano: "dopo la partita di martedì, dovevamo dare un segnale e lo abbiamo fatto - ha spiegato - siamo rammaricati per quanto successo in ...

Highlights Torino-Juventus 0-1 - il VIDEO e i gol della partita. Icardi decisivo con un cucchiaio su rigore” è bloccato Highlights Inter-Udinese 1-0 - il VIDEO e il gol della partita. Cristiano Ronaldo decisivo con un rigore : Nel secondo anticipo della sedicesima giornata di Serie A la Juventus ha battuto il Torino per 1-0 grazie ad un rigore realizzato da Cristiano Ronaldo al minuto 70 del derby della Mole. I bianconeri così rafforzano il primato salendo a 46 punti, mentre i granata restano in sesta pèosizione a quota 22. DI SEGUITO GLI Highlights DI Torino-Juventus 0-1 IL FALLO DA rigore RECLAMATO DAL TORINO Bello il #wrestling su @DAZN_IT.#TorinoJuventus ...

L'Inter riparte da Icardi - un rigore dell'argentino stende l'Udinese : il solito Icardi a tirare fuori L'Inter dalle sabbie mobili in cui stava sprofondando, con un 'cucchiaio' su rigore in stile Totti che manda ko l Udinese. Un colpo da campione, quello che serviva ...

Inter - Spalletti : "Icardi così è perfetto. A volte ci incasiniamo" : Luciano Spalletti commenta il successo dell' Inter sull'Udinese : "Siamo stati benissimo in campo, a parte all'inizio della ripresa quando ci siamo sbilanciati tatticamente. A volte incasiniamo delle ...

Inter-Udinese - Spalletti : “Icardi centravanti perfetto nelle ultime 2 gare” : INTER UDINESE, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato della vittoria contro l’Udinese: “Icardi completa quello che è il lavoro del centravanti perfetto, ci sono dei momenti in cui gli altri ti pressano bene e poi lui sa attaccare quello spazio. Lui nelle ultime due […] L'articolo Inter-Udinese, Spalletti: “Icardi centravanti perfetto ...