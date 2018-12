I numeri straordinari del Napoli di Ancelotti

ilnapolista

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Una grande stagione Pubblichiamo sotto forma di articolo un thread scritto su Twitter daOutsider. Qui il link al suo profilo. L’anno scorso ilfece la sua miglior partenza di sempre: 39 punti in 16 giornate. Quest’anno sono 38, giusto per mettere in contesto. Solo 1 in meno, col nuovo allenatore. La media fa 90 sulla stagione completa. Ma c’è di più: dal cambio di modulo, ossia da quando giochiamo “alla”, ilè in media per fare 94 punti. Il problema per il distacco in campionato va ricercato nell’incredibile andamento della Juventus.Considerate anche le sei giornate di Champions League, l’anno scorso ilmise insieme 45 punti in 22 partite. Quest’anno sono 47 (con un girone più duro). È una squadra che sta progredendo. Lentamente ma con passo certo.Il Chievo e la Juventus Una curiosità: ...