I 7 gossip più assurdi che hai letto nel 2018

Chi è lo sportivo più cercato su Google nel 2018? Nè LeBron nè Cristiano Ronaldo : c’è lo zampino di un gossip importante : Nè LeBron James nè Cristiano Ronaldo: chi è lo sportivo più cercato su Google nel 2018? Una stella del basket coinvolta in un particolare storia di gossip Chi è lo sportivo più cercato su Google nel 2018? In molti potrebbero pensare al nuovo acquisto della Juventus, Cristiano Ronaldo, oppure alla stella del basket NBA LeBron James, passato in estate ai Los Angeles Lakers. Pur essendo due degli sportivi più importanti ed influenti del ...