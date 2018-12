Genoa | Preziosi è una furia | ' Var | arbitro in malafede!'

Genoa - il durissimo attacco di Preziosi nei confronti di Di Bello e del Var : La sconfitta contro la Roma non è andata giù al presidente Genoano Enrico Preziosi, che non ha lesinato le critiche nei confronti dell’arbitro Di Bello per il rigore non concesso a Pandev: “Dovevano vincere i giallorossi, non c’è niente da fare. Questa è l’unica verità possibile, non si può andare avanti così. A Roma c’era un clima da contestazione e il vero problema era l’ordine pubblico. Dobbiamo ...

Il calciomercato oggi – Genoa - l’annuncio del presidente Preziosi : Il calciomercato oggi – Il Genoa non sta attraversando un buon momento in campionato, Preziosi spera di svoltare la stagione dopo l’arrivo del tecnico Cesare Prandelli. Nel frattempo interessante intervista da parte del numero uno rossoblu al ‘Corriere dello Sport’: “Cassano? Sì. S’era messo a lustro per venire da noi, ma poi è entrato in un loop di scelte confuse, tipiche di un uomo nella parabola discendente. Quando stava bene, ...

Cessione Genoa - Preziosi conferma : “Potrei vendere il club” : Cessione Genoa, LE PAROLE DI Preziosi- La contestazione dei tifosi, un ambiente non facile, un avvio di stagione caratterizzato dal cambio di 3 allenatori. Gli ultimi mesi del Genoa non sono stati certo una passeggiata, né per il club tantomeno per il presidente Preziosi, più volte preso di mira dai tifosi e individuato come principale […] L'articolo Cessione Genoa, Preziosi conferma: “Potrei vendere il club” proviene da Serie A News ...

Genoa - Preziosi : 'Che errore richiamare Juric! A gennaio tre innesti. Su Piatek…' : Ho trovato un uomo molto motivato e ricco di esperienza", parla così Enrico Preziosi nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Il presidente del Genoa torna sulla scelta ...

Genoa - Preziosi scatenato : il retroscena su Cassano e sul Napoli : Il Genoa non sta attraversando un buon momento in campionato, Preziosi spera di svoltare la stagione dopo l’arrivo del tecnico Cesare Prandelli. Nel frattempo interessante intervista da parte del numero uno rossoblu al ‘Corriere dello Sport’: “Cassano? Sì. S’era messo a lustro per venire da noi, ma poi è entrato in un loop di scelte confuse, tipiche di un uomo nella parabola discendente. Quando stava bene, ...

Preziosi : 'Potrei vendere il Genoa. Salvini aiuto - ecco perché ho cacciato Ballardini. Piatek e Cassano...' : In Inghilterra c'era una volontà politica. Spero che Salvini prenda a cuore la situazione'. 'Ballardini non mi ha mai convinto. È un allenatore basico, può gestire situazioni complicate, ma se deve ...

Caos Genoa - una tifosa scrive alla figlia di Preziosi : Ultimi giorni caldissimi in casa Genoa, prima per i brutti risultati in campo, poi per l’episodio che si è verificato nel match casalingo contro la Spal con lo striscione bruttissimo contro Preziosi e la figlia. La tifosa, Ilaria Capurro, da 33 anni sostenitrice del Genoa ha deciso di scrivere una lettera a Paola Preziosi affidata ai media. “Mi sono sempre sentita orgogliosa di fare parte di questa famiglia Genoana, sempre, ...

Una tifosa del Genoa scrive a Paola Preziosi : “una vergogna quello striscione contro di te” : Ilaria Capurro, tifosa Genoana da oltre trent’anni, ha voluto scrivere a Paola Preziosi a seguito del pessimo striscione esposto dai tifosi del Genoa domenica Ilaria Capurro, da 33 anni sostenitrice del Genoa, ha voluto scrivere un messaggio a Paola Preziosi, la figlia del presidente del Grifone e moglie del centrocampista Miguel Veloso. Quest’ultima è stata pesantemente insultata da uno striscione durante la gara del Genoa ...

Tifosa Genoa scrive a figlia Preziosi : ANSA, - GENOVA, 11 DIC - Ci sono tifosi del Genoa che prendono le distanze dallo striscione offensivo verso il presidente Enrico Preziosi e in particolare verso sua figlia Paola esposto domenica sera ...

Genoa - Malagò si schiera con Preziosi : "Credo che gli attacchi personali siano sempre sbagliati - ha detto il numero uno dello sport nazionale - Ma quello che trovo inammissibile è il coinvolgimento della famiglia. Certi messaggi vanno ...

Genoa - striscione shock a ‘sfondo sessuale’ contro la figlia di Preziosi - moglie di Veloso [FOTO] : 1/11 LaPresse/Tano Pecoraro ...

Ultrà Genoa - ancora contestato Preziosi : ANSA, - GENOVA, 8 DIC - "Benvenuto Mister Prandelli e che possa riportare il Genoa dove merita, sperando che il suo datore di lavoro non lo metta in situazioni d'imbarazzo come ha fatto con i suoi ...