GEMMA GALGANI E ROCCO FREDELLA | UOMINI E DONNE Il ballo al centro dello studio e poi

Uomini e donne - GEMMA GALGANI e Rocco travolti dalla passione : baci in auto - poi disastro. 'Mi fai salire?' : La svolta tra Gemma Galgani e Rocco Fredella al Trono Over . Le anticipazioni dalle ultime registrazioni delle puntate 'natalizie' di Uomini e donne riferiscono di sviluppi clamorosi in studio tra la ...

Paolo Marzotto parla di GEMMA GALGANI : "Sono deluso da una donna che non sa esattamente ciò che vuole" : Le avventure di Gemma Galgani a Uomini e Donne offrono molto spesso delle vicende con continui colpi di scena, l'ultimo in ordine di tempo riguarda la movimentata frequentazione intrapresa con Paolo Marzotto dopo la breve relazione avuta con Rocco Fredella e terminata (per ora) in malomodo.Gemma e Paolo fino a qualche tempo fa parevano non avere molti problemi, lui si era appassionato ai pregi della dama mentre lei si lasciava andare a ...

Trono Over - GEMMA GALGANI fa le serate? Lei svela tutta la verità : Gemma Galgani del Trono Over nega di aver fatto serate: lo sfogo Qualche giorno fa Gemma Galgani è finita nella bufera per via di una segnalazione fatta da Tina Cipollari. Difatti, secondo quest’ultima, la dama farebbe serate. Una segnalazione, che ha fatto andare su tutte le furie la ex di Giorgio, la quale ha rispedito al mittente ogni accusa. Ma non è finita qua perchè poco fa Gemma Galgani è tornata a parlare di questo argomento su ...

UOMINI E DONNE/ GEMMA GALGANI delude Paolo Marzotto : 'cerco seriamente una compagna' - Trono Over - : UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono Over. Gemma Galgani immersa nei pensieri: trascorrerà le festività con Rocco Fredella?

Striscia la Notizia - la gaffe agghiacciante di GEMMA GALGANI : frase da brividi a Uomini e Donne : Fari puntati su Uomini e Donne di Maria De Filippi . Il dating show di Canale 5 finisce nel mirino di Striscia la Notizia , che nell'edizione di giovedì 13 dicembre ha dedicato un servizio alla ...

GEMMA GALGANI sbotta dopo la lite a Uomini e Donne : “Non sono una…” : Uomini e Donne, Gemma Galgani si difende dalle accuse e sbotta su Instagram Gemma Galgani è una delle dame di punta di Uomini e Donne e come ben si sa la fama presenta anche l’altra faccia della medaglia. L’ex di Giorgio è infatti molte volte attaccata per le sue scelte e anche oggi ha dovuto subire gli insulti dei suoi fan. Un’utente in particolare l’ha fatta molto innervosire, affermando che Gemma fosse diventata ...

Uomini e donne - GEMMA GALGANI e la sfilata dell'umiliazione : chi le ha dato '1' in pagella - massacro : sfilata d'eleganza a Uomini e donne con doppia sorpresa per Gemma Galgani . La dama torinese del Trono Over partecipa al 'concorso' indetto da Maria De Filippi tra le belle signore del programma cult ...

Tina Cipollari contro GEMMA Galgani/ Uomini e Donne - l'opinionista la becca mentre si spoglia : 'Sto male!' : Tina Cipollari e Gemma Galgani nel nuovo siparietto trash dai camerini: oggi nella puntata del Trono Over di Uomini e Donne.

Uomini E Donne : GEMMA Galgani nella sfilata - con il suo abito rosa - tra le giovani dame arriva in finalissima (FOTO) : Uomini e Donne oggi: Gemma Galgani conquista tutti durante la sfilata, due dame duramente criticate Nel corso della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 12 dicembre, diverse dame si mettono in... L'articolo Uomini E Donne: Gemma Galgani nella sfilata, con il suo abito rosa, tra le giovani dame arriva in finalissima (FOTO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Giorgio Manetti all'Isola dei Famosi 2019?/ "Sarò il nuovo Raz Degan…" e su GEMMA GALGANI dice che… : Giorgio Manetti si candida per partecipare alla nuova edizione dell'Isola dei Famosi 2019, ecco cosa dice anche di Gemma Galgani...

Uomini e donne - GEMMA GALGANI si siede sulle gambe di Rocco : lui non contiene 'l'emozione' - roba da censura : Gemma Galgani ha deciso di dare una seconda possibilità alla sua relazione con il cavaliere Rocco Fredella . Siamo ovviamente nello studio di Uomini e donne, il programma di Maria De Filippi su Canale ...

Uomini e donne - GEMMA GALGANI mezza nuda in studio : Tina Cipollari la insulta - disgrazia in tv : Gemma Galgani non si fa troppi problemi a indossare vestiti considerati da molti 'eccessivi' per una signora della sua età. Infatti, nel suo spazio a Uomini e donne , da un po' di tempo a questa parte,...

Anticipazioni Uomini e donne : GEMMA GALGANI conferma il suo interesse per Rocco Fredella : La puntata dedicata al Trono Over di Uomini e donne trasmessa ieri 10 dicembre su Canale 5 ha confermato il passo indietro di Gemma Galgani nei confronti di Paolo Marzotto. La dama ha dichiarato di non provare alcuna attrazione fisica per il cavaliere e di non voler proseguire gli incontri con lui. La discussione in studio è divampata in merito all'importanza dei baci e successivamente è arrivato il momento di una nuova confessione da parte ...

GEMMA GALGANI lascia Paolo Marzotto. Lui : “Mi hai usato…” : Uomini e Donne: Paolo Marzotto scaricato da Gemma. Lui si sfoga Nella puntata odierna del Trono Over di Uomini e Donne grande protagonista è stata senza ombra di dubbio Gemma Galgani. Cosa ha fatto stavolta? La dama di origini torinesi ha dichiarato di non essere mai stata attratta fisicamente dal cavaliere Paolo Marzotto. Una rivelazione, che ha fatto andare su tutte le furie Tina Cipollari, la quale le ha dato della falsa e della bugiarda. ...