Stasera a ' Storie Maledette' una finestra sulla strage di Erba

(Di domenica 16 dicembre 2018)l’inquietante caso delladiviene affrontato nel programma di Franca Leosini, proprio mentre arrivano nuove notizie processuali che potrebbero riaprire il caso.Per tutti ladiè un fatto terribile, ma chiuso. La sera dell'11 dicembre 2006, nel piccolo condominio in provincia di Como, persero la vita 4 persone: Raffaella Castagna, sua madre Paola Galli, la vicina di casa accorsa per soccorrerli Valeria Cherubini (suo marito Mario invece si salverà, diventando uno dei principali accusatori della coppia). Nellaperì anche il piccolo Youssef di soli due anni, figlio della Castagna. Fin da subito i sospetti caddero sui vicini di casa Olindo e Rosa Bazzi, che avevano avuto numerosi litigi con la famiglia massacrata, anche se per banali motivi: rumori molesti, feste, confusione....