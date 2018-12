Patti Smith a Pesaro | La vita è bellissima Rossini in estasi | poi sorpresa

Robert Mapplethorpe - il primo trailer del biopic sul fotografo : l'attrice Marianne Rendón nella parte di Patti Smith : ... si concentrerà sulla "vita di Mapplethorpe a partire dai momenti prima che lui e Patti Smith si trasferissero nel celebre Chelsea hotel, una casa per un mondo intero di bohemien" e sarà disponibile ...

Patti Smith ad Ostia per omaggiare Pier Paolo Pasolini : Patti Smith ha reso omaggio alla memoria di Pier Paolo Pasolini, andando al memoriale in via dell'Idroscalo ad Ostia, dove il poeta di Casarsa è stato ucciso.Accompagnata da Alessandro Polinori, responsabile del Parco Letterario Pasolini, che si trova all'interno del Centro Habitat Mediterraneo Lipu Ostia, Patti Smith "ha trascorso momenti in solitario silenzio, scattato foto ed ammirato il lavoro di ricostruzione ambientale effettuato ...

'Un soave non so che' : Patti Smith a Pesaro intona le arie rossiniane : Vero e proprio mito del rock per tutte le generazioni e senza dubbio tra gli artisti più influenti di sempre, Patti Smith sarà al Teatro Rossini di Pesaro, il 15 dicembre, su iniziativa del Comitato ...

Patti Smith e Lynn Davis in mostra ad Alba : Proprio accanto agli spazi della Fiera del Tartufo di Alba, nel Coro della Maddalena, Patti Smith e la fotografa Lynn Davis hanno allestito una mostra, che è un piccolo gioiello, Conspirancy of Word and Image, con grandi fotografie scattate dalla fotografa statunitense su cui Patti Smith è intervenuta con una rara grazia calligrafica. Graffiti lirici ispirati alle immagini di Lynn Davis. Ma che ci fanno le due artiste ad Alba? Il merito è di ...

Prezzi dei biglietti in prevendita per la nuova data di Patti Smith a Brescia a dicembre 2018 : La nuova data di Patti Smith a Brescia va ad aggiungersi alle altre 5 date che la sacerdotessa del rock ha organizzato per il suo ritorno in Italia che avverrà a partire dal mese di dicembre. L'artista si esibirà quindi anche a Brescia, presso la chiesa di San Giuseppe, con un concerto in programma per il 17 dicembre e per il quale sono in prevendita i biglietti a partire dalle 11 del 30 ottobre. Il prezzo di partecipazione è fissato in 40 ...

Patti Smith canta 'Dancing barefoot' in concerto ad Alba : Patti Smith torna a omaggiare l'Italia con una serie di eventi speciali a dicembre , cinque date dall'11 al 16, , nei quali sarà accompagnata sul palco dal fidato Tony Shanahan al piano e chitarra. La ...

Le mille Patti Smith : La cantautrice ad Alba per presentare una mostra e i suoi nuovi concerti. "Fotografia, scrittura, musica per scoprire chi sono veramente"

Patti Smith torna in Italia a dicembre con i 'concerti-reading' : Nuovi concerti in arrivo, dopo l'annuncio delle date Italiane dei Toto [VIDEO], e del tour estivo dei Muse, arrivano nuovi eventi poco prima del Natale Stiamo parlando di Patti Smith: la sacerdotessa del Rock torna in Italia e lo fa in prossimita' delle festivita' natalizie. Non paga degli innumerevoli eventi e concerti che la vedono protagonista in giro per il pianeta, decide di tornare in Italia nel mese di dicembre in un paese che l'ha sempre ...