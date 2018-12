: Nuoto, Paltrinieri argento nei 1500sl - NotizieIN : Nuoto, Paltrinieri argento nei 1500sl - syhivskiy : RT @RaiNews: Mondiali nuoto #Hangzhou, #Paltrinieri argento nei 1500 stile libero. Oro per l'ucraino Mykhajlo Romanchuk, bronzo al norveges… - LucaPicafizz : RT @SkySport: ? #UltimOra nuoto ????? Mondiali Corta ?? #Paltrinieri argento nei 1500 stile ???? ?? Vince #Romanchuk (UKR) ???? ?? Bronzo #Christia… -

Nell'ultima giornata dei mondiali in vasca corta, Gregoriocentra la medaglia dinei. Ad Hangzhou, in Cina, l'azzurro (14'09" 87) cede solo all'ucraino Mikhaylo Romanchuk, oro col nuovo record dei campionati (14'109"14). Medaglia di bronzo per il norvegese Christiansen. Per la squadra azzurra si tratta della sesta medaglia, dopo i due argenti di Simona Quadarella e Marco Orsi e i tre bronzi di Gabriele Detti, Martina Carraro e della staffetta 4x50 mista uomini.(Di domenica 16 dicembre 2018)