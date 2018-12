Strage di Strasburgo | la madre di Megalizzi | “La cattiveria in persona me l’ha portato

Strage di Strasburgo - Antonio non ce l’ha fatta : La porta metallica che separa il corridoio del reparto Rianimazione chirurgica dell’Ospedale di Hautpierre dalla stanza dove Antonio Megalizzi ha combattuto tre giorni per sopravvivere all’attentato di martedì è uno scudo a tutela dell’indicibile. Il giornalista ventinovenne innamorato della radio e dell’Europa si è spento ieri pomeriggio oltre que...

Strasburgo - morto Antonio Megalizzi : salgono a 4 le vittime della Strage : Il bilancio dei morti nell'attentato di Strasburgo è salito a quattro. Una quinta persona sarebbe ricoverata in stato di morte cerebrale. E' morto dunque il giornalista...

Strage di Strasburgo : morto il giornalista italiano Antonio Megalizzi : Dopo ore di agonia arriva una notizia che molti non avrebbero voluto leggere: è morto il giornalista Antonio Megalizzi, originario di Trieste, vittima dell'attentato a Strasburgo. Si trovava lì per lavoro e per seguire l'assemblea plenaria dell'europarlamento. Attentato al mercatino di Natale: i fatti L'undici dicembre, all'interno del mercatino di Natale allestito ogni anno a Strasburgo, si è consumata una Strage che ha causato quattro morti e ...

Strasburgo - morto Antonio Megalizzi : salgono a 5 le vittime della Strage : Il bilancio dei morti nell'attentato di Strasburgo è salito a cinque. E' morto il giornalista italiano Antonio Megalizzi. Era stato colpito alla testa dall'attentatore ed era...

Strage Strasburgo : ancora fermi in città : 12.10 Altre due persone sono state fermate nella notte a Strasburgo nell'ambito delle indagini sull'attentato di Cherif Chekatt al mercatino di Natale.Ieri,durante un blitz a Strasburgo,l'attentatore,che non si era mai allontanato dal suo quartiere,è stato ucciso durante uno scontro a fuoco con gli agenti.L' Isis lo ha riconosciuto come proprio militante.Sono così sette i fermati. Intanto a Strasburgo torna la normalità e riapre il mercatino ...

Strage ai mercatini di Natale di Strasburgo - ucciso il terrorista islamico Cherif Chekkat : La caccia all'uomo è finita. A due giorni dalla mattanza di Strasburgo Cherif Chekatt , il terrorista islamico che martedì sera ha aperto il fuoco sui mercatini di Natale ammazzando tre persone , è ...

Strage di Strasburgo - Cherif Chekatt ucciso dalla polizia : L’uomo era in fuga da 48 ore, Sarebbe stato «neutralizzato» nella città alsaziana teatro della Strage

Strage a Strasburgo - c’è un quinto fermo. I medici : «48 ore decisive per Antonio» : In un blitz la polizia trova un amico di Cherif Chekatt. Anche la Germania apre un’inchiesta. La mamma del giornalista italiano ferito: «Me l’hanno portato via»

Strage a Strasburgo - c’è un quinto fermo : In un blitz la polizia trova un amico di Cherif Chekatt. Anche la Germania apre un’inchiesta. La mamma del giornalista italiano ferito: «Me l’hanno portato via»

Attentato Strasburgo : Strage ai mercatini di Natale - ultime notizie - Sky TG24 - : Il presunto Attentatore si chiama Cherif Chekatt, ha 29 anni, è ferito ma ancora a piede libero. Fermati i suoi genitori e due fratelli. Secondo testimoni "sparava invocando Allah". Grave il ...

Strage di Strasburgo - il reporter italiano 'è in coma e non può essere operato' : Trento - Antonio Megalizzi , il giornalista di 28 anni di Trento, ferito ieri nell'attacco di Strasburgo è in coma e lotta tra la vita e la morte nell'ospedale accademico di Hautepierre, alla ...

Attentato Strasburgo - su Twitter diventa virale la ‘profezia’ della Strage. Ma poi scompare : “A questo punto in Francia, se non sbaglio, la sceneggiatura dovrebbe prevedere un Attentato“. Questo il tweet che è apparso il 10 dicembre alle 14.16 ora italiana sull’account ‘La durezza del vivere’, il canale Twitter di un blog seguito da più di 6mila persone che si occupa di economia, energia, Europa e politica. Si autodefinisce nella bio un ‘Sovranista psichico’ con tanto di bandierina della Grecia. Dopo oltre 1.400 retweet però ...