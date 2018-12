scuolainforma

: #Scuola, maxi aumento per i #presidi: ufficializzato rinnovo contratto dirigenti scolastici - pierluigicri : #Scuola, maxi aumento per i #presidi: ufficializzato rinnovo contratto dirigenti scolastici - scuolainforma : Scuola, maxi aumento per i presidi: ufficializzato rinnovo contratto dirigenti scolastici - BresciaJobitaly : STAGE ADDETTI VENDITA FULL TIME -

(Di sabato 15 dicembre 2018)-adeguamento contrattuale in vista per gli oltre 7milaitaliani. Come riportato dal quotidiano economico ‘Il Sole 24 ore’ di oggi, sabato 15 dicembre, l’altra notte all’Aran è stata raggiunta l’intesa suldiche riconoscerà aiundi 460 euro netti. L’entrerà in vigore dalla busta paga di gennaio 2019. Come effetto combinato dell’incremento del 3,48% e l’allineamento della retribuzione di posizione parte fissa ai valori riconosciuti alle altre figure dirigenziali pubbliche.Nuovodi 460 euro netti da gennaio 2019 per iPer quanto riguarda le altre novità contenute nel nuovo CCNL, c’è da menzionare il ‘diritto alla disconnessione’ durante le ferie e la malattia: in buona sostanza, il dirigente avrà la possibilità di farsi sostituire da un ...