Sci | Kilde vince libera in val Gardena

Sci alpino – Coppa del Mondo Val Gardena : Kilde super nella discesa maschile : Buzzi miglior azzurro : Kilde domina la discesa in Val Gardena. Buzzi miglior azzurro, a punti anche Paris, Innerhofer, Casse e Werner Heel. Bruttissima caduta di Gisin Vince Alexander Aamodt Kilde, gli azzurri sono fuori dal podio, ma la discesa della Val Gardena verrà ricordata purtroppo soprattutto per la terribile caduta di Marc Gisin che poco dopo il terzo intermedio ha incrociato le punte degli sci poco prima di un salto ed è atterrato sulla schiena. ...

Sci alpino - Discesa Val Gardena 2018 : il norvegese Kilde domina. Terrificante caduta per Gisin. Azzurri fuori dalla top ten : La Val Gardena si conferma ancora una volta terra di conquista per la Norvegia. Aleksander Aamodt Kilde ha vinto la Discesa libera sulla Saslong, centrando il terzo successo della carriera in Coppa del Mondo. Una gara semplicemente perfetta quella del norvegese, che è stato eccezionale nella parte alta di scorrimento e poi ha domato al meglio anche le numerose difficoltà del tracciato. Una vittoria nettissima come dimostrano i distacchi degli ...

