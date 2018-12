Mercatino Natalizio a Leverano

Aversa - crisi Mercatino Natalizio : Palmiero chiede al sindaco di evitare raddoppio Tosap - : I commercianti, che da oltre 25 anni realizzavano i mercatini in Piazza Marconi, sono stati relegati nel parcheggio del Palazzetto dello Sport. Ho avuto il piacere di incontrare alcuni di loro, i ...

Cat-Mercatino Natalizio a Piramide il 1° e 2 dicembre 2018 : Chiara Francini è attrice, conduttrice e scrittrice, nota e amata dal pubblico per le sue interpretazioni in fiction, spettacoli teatrali e film; ironica, sensibile e spumeggiante, nonché gattara, In ...