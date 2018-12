Lista dei Fasci alla sbarra | Vittime di una caccia alle streghe scatenata dalla

Juventus - c'è StraCristiano : lo speciaLista dei derby : TORINO - La prima volta è stata da minorenne: aveva 17 anni Cristiano Ronaldo quando ha giocato il primo derby della sua vita. Era il 7 dicembre 2002 quando scende in campo con una maglia numero 28, ...

Inter - tutti sotto esame : in cima alla Lista dei partenti c'è Perisic : Di sicuro ci vorrà un'inversione di rotta nel rendimento, perché l'Inter valuta il vicecampione del mondo 50 milioni e oggi Perisic è lontano dal valere tale cifra.

Pallone d’Oro africano 2018 - clamorosa esclusione dalla Lista dei 10 finalisti : Kalidou Koulibaly è il grande assente nella lista dei 10 candidati al premio di miglior giocatore del 2018, diramata dalla Confederazione del calcio africano. Il difensore del Napoli era presente nel primo elenco di 34 giocatori, ma è rimasto sorprendentemente fuori dalla successiva lista, che ha un solo calciatore a rappresentare la Serie A: si tratta di Mehdi Benatia, difensore della Juventus e della nazionale marocchina. Il senegalese ...

La Lista dei desideri per i mercati emergenti nel 2019 : Economia statunitense: forte, ma non troppo Un'economia statunitense forte è di norma positiva per i mercati emergenti, ma esiste un confine sottile - spiega Patrick Zweifel -. Una crescita troppo ...

Ciclismo – Che spasso con Diego Ulissi in ritiro - Aru riprende tutto : il cicLista italiano si improvvisa proprietario del carretto dei gelati [VIDEO] : Diego Ulissi ed il carretto dei gelati: scene esilaranti dal ritiro della UAE Team Emirates La stagione 2018 di Ciclismo è terminata da poco ma i corridori sono già a lavoro in vista del nuovo anno di gare. Croazia, Spagna e tanti altri sono i luoghi scelti dai team del World Tour per i primi raduni per la preparazione fisica per la stagione 2019. La UAE Team Emirates di Fabio Aru sta lavorando sodo a Tarragona, in Spagna, dove tra una ...

WhatsApp - dal 2019 non funzionerà su alcuni smartphone/ La Lista dei dispositivi iOS e Android e cosa fare : WhatsApp, dal 2019 non funzionerà su alcuni smartphone. La lista dei dispositivi iOS e Android e cosa fare. Ultime notizie

Catania. La Lista “Giannone Presidente” per il rinnovo dell’Ordine dei Medici : “Ho pensato tanto alla domanda che mi è stata posta, scherzosamente e in dialetto siciliano, in merito alla mia discesa

NBA – Infortunio Millsap : si allunga la Lista degli indisponibili dei Nuggets : Si allunga la lista degli infortunati in casa Denver Nuggets: Paul Millsap si frattura un dito del piede nella sfida contro gli Hornets Gary Harris (problema all’anca), Will Barton (problema all’anca), Isaiah Thomas (problema all’anca), Michael Porter Jr. (probleama alla schiena). Questa è la lista degli infortunati in casa Denver Nuggets, alla quale si è aggiunto anche Paul Millsap. Il cestista della franchigia del ...

Parigi - una Lista dei «gilet gialli» potrebbe prendere il 12% - quarto partito in Francia : A lanciare l'allarme è stato il ministro dell'Economia Bruno Le Maire: «Dobbiamo aspettarci un nuovo rallentamento della ripresa economica a fine anno in seguito alle proteste», ha affermato in un'...

Global Compact - si allunga Lista dei Paesi assenti. In Belgio il sì spacca il governo : Lunedì e martedì il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non sarà a Marrakech, dove è in programma la conferenza intergovernativa chiamata ad adottare il Global Compact per la migrazione: l’accordo stilato sotto l’egida delle Nazioni Unite che si pone l’obiettivo di garantire una gestione completa dei fenomeni migratori internazionali. Il governo italiano, come aveva annunciato Matteo Salvini, aspetterà il voto del Parlamento, ...

Hockey pista - Serie A1 2018-2019 : Lodi bloccato sul pari - Forte dei Marmi nuova capoLista : Decima giornata di gare nella Serie A1 di Hockey su pista che ha visto disputarsi il big match tra Forte dei Marmi e Follonica, in un derby toscano vinto dai rosso-blu per 6-2, grazie alla tripletta di Jordi Burgaya. La Impredil, in piena crisi, è sprofondata così al quarto posto, mentre Marti Casas e compagni guarderanno tutti dall’alto almeno per questa settimana. Lodi infatti non è riuscita a vincere contro il Breganze, che ha bloccato ...

Calciomercato Milan - non solo nuovi arrivi : sono tre i giocatori sulla Lista dei partenti di gennaio : Montolivo, Bertolacci e Antonio Donnarumma sono pronti a fare le valigie per andare a cercare spazio altrove, visto lo scarsissimo minutaggio ottenuto in rossonero Il Milan non guarda solo agli acquisti, ma si occupa anche delle cessioni in vista di gennaio, per sfrondare una rosa piena di esuberi. sono tre i giocatori che puntano a trovare una nuova squadra il prossimo mese, si tratta di Antonio Donnarumma, Andrea Bertolacci e ...

Isola dei Famosi – La prima Lista dei concorrenti che vi parteciperanno tra sorprese e conferme : Isola dei Famosi, ecco il cast ufficioso dei concorrenti che prenderanno parte al reality Isolano di Canale 5 Un primo abbozzo del cast de L’Isola dei Famosi trapela prima della finale del Grande Fratello Vip, che preannuncia a sua volta l’imminente inizio del reality Isolano. Le indiscrezioni sui concorrenti della prossima edizione del programma di Canale 5 sono ‘spifferate’ da Vicolo Delle News. Ecco dunque la ...

Il corallo ambientaLista Ecco il re dei colori che dominerà il 2019 : Ma il mondo dei colori è vastissimo. Ad Harvard c'è l'immensa collezione di colori di Edward W. Forbes, considerato uno dei padri della conservazione artistica. Viaggiando, Forbes aveva avviato una ...