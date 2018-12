' Il commercio muore a Natale' | lumini funebri sulle strade di Acerra

ilmattino

: Lutto a Salerno: muore Mario Pantaleone, il 're' dei pasticceri Lutto nel mondo del commercio salernitano. Nelle… - salernopost : Lutto a Salerno: muore Mario Pantaleone, il 're' dei pasticceri Lutto nel mondo del commercio salernitano. Nelle… - NTR24 : Via Rummo, il commercio muore. Ambrosone: ‘L’ex Malies sarà Mercato del Gusto Sannita’ - impepatadicozze : @_mau_ra @repubblica ... della Libia, pagati dall'Italia, che fomenta le guerre con l'immondo commercio delle armi,… -

(Di sabato 15 dicembre 2018). Dopo avere, qualche giorno fa, serrato i negozi e sfilato in corteo per il centro storico, i commercianti distavolta mettono in piazza i loro problemi economici con una protesta molto ...