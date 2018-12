calcioweb.eu

: #Chelsea, misure più dure contro i tifosi razzisti - CalcioWeb : #Chelsea, misure più dure contro i tifosi razzisti -

(Di sabato 15 dicembre 2018) Ilha promesso che prenderà “lepiùpossibili” dopo che i suoisi sono resi protagonisti di cori antisemiti, rivolti ai rivali del Tottenham, durante la partita di Europa League giocata giovedìgli ungheresi del Vidi e a pochi giorni dall’episodio di razzismoRaheem Sterling del Manchester City. “L’antisemitismo e ogni altra forma di odio legata alla razza o alla religione è abietta per questo club e per la stragrande maggioranza dei nostri“, ha detto un portavoce dei Blues. “Chiunque non mostrerà abbastanza intelligenza per comprendere questo semplice messaggio e chi copre il club di vergogna commettendo atti o pronunciando affermazioni antisemite o razziste dovrà affrontare lepiùpossibili da parte del club “, ha aggiunto il club inglese.SCARICA GRATIS L’APP DI ...