Auto perde il controllo sotto la pioggia e si schianta contro un muro

Perde il controllo dell'Auto e si rovescia nel fossato : morto 22enne : La vittima è Daniel Brunello, operaio di 22 anni di Piombino Dese, in provincia di Padova. Nonostante i soccorsi per il...

Un'Auto perde banconote in autostrada : tra gli automobilisti scoppia il caos : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Ugento - perde il controllo dell’Auto e si ribalta nei campi : muore giovane mamma di 31 anni : Una giovane mamma di 31 anni è morta in un incidente stradale verificatosi sulla strada che collega Ugento a Casarano, in provincia di Lecce. Per cause ancora da stabilire, ha perso il controllo della sua auto, ha sbandato e si è ribaltata in un uliveto adiacente la carreggiata. Inutili i soccorsi.Continua a leggere

Paternò - perde il controllo dell’Auto e finisce contro il guard rail : Vincenzo muore a 27 anni : Vincenzo Cimbali, 27enne di Paternò, è morto nel corso di un drammatico incidente stradale verificatosi sulla superstrada 121 Paternò-Catania: secondo una prima ricostruzione della dinamica, ancora da confermare, il giovane pare abbia perso il controllo dell'auto andando a finire contro un guard rail. Forse un colpo di sonno la causa dello schianto.Continua a leggere

Ogni giorno 97 minuti in Auto : una vita che si perde nel traffico di Napoli : Più di un'ora e mezza al giorno, per fare una quarantina di chilometri col tachimetro che riesce appena a sfiorare i 24 chilometri all'ora: la vita del guidatore napoletano è un...

Perde il controllo dell'Auto sul ponte di Padrongianus - la donna resta grave : Incidente sul ponte di Padrongianus. restano gravi le condizioni della donna rimasta coinvolta in un grave incidente sul ponte del fiume Padrongianus, alla periferia di Olbia. Dopo una delle curve all'...

Roma : ubriaco perde il controllo dell’Auto e finisce sulla scalinata di Trinità dei Monti [GALLERY] : 1/8 LaPresse ...

Auto - sovrattasse e incentivi : chi ci guadagna e chi ci perde : Una sovrattassa da 150 a 3mila euro da pagare al momento dell’immatricolazione e poi incentivi sull’acquisto di modelli elettrici, ibridi e i piccoli diesel. È quanto prevede l’emendamento alla manovra approvato in Commissione Bilancio della Camera. Ecco i modelli favoriti e quelli sfavoriti dalle nuove regole che, alla fine, potrebbero rendere conveniente prendere un’Auto in leasing all’estero...

Incidente mortale a Pesaro - in Auto contro un albero. Perde la vita un ragazzo di 20 anni : Il ragazzo è stato trovato senza vita ancora all'interno della sua auto, una Mini, finita contro un albero , per ragioni ancora sconosciute. La tragica scoperta è stata fatta da un passante poco prima ...

Perde controllo dell'Auto e finisce in un canale - morto 42enne pugliese : Teramo - Un uomo di 42 anni è morto questa mattina per le conseguenze di un incidente stradale accaduto sulla strada provinciale della Bonifica del Tronto, nel Comune di Controguerra (Teramo). Vicino alla strada che porta a Pagliare di Spinetoli, una Ford Focus condotta dal 42enne, originario della Puglia, residente a Monteprandone di Ascoli Piceno, non ha rallentato in prossimità della rotonda per cause che sono in corso di ...

Avezzano - perde il controllo dell’Auto e finisce fuori strada : morto 19enne : Un ragazzo di diciannove anni ha perso la vita a causa di un incidente stradale avvenuto sulla strada che collega Antrosano, frazione di Avezzano (L'Aquila) a Magliano dei Marsi. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, il giovane ha perso il controllo della sua auto finendo fuori strada.Continua a leggere

Maltempo Sardegna - perde il contro dell’Auto per la strada baganta : morto 30enne : I Carabinieri della Compagnia di Iglesias (Su) sono intervenuti intorno alle 19 nella zona industriale del centro iglesiente dove, lungo la Sp 86, si è verificato un sinistro mortale: nell’incidente ha perso la vita un giovane di 30 anni. La vittima, originaria di Domusnovas, avrebbe perso il controllo del veicolo finendo fuori strada: sul posto i militari della Stazione di Iglesias e dell’Aliquota radiomobile per gli accertamenti ...

Perde il controllo dell'Auto e finisce in un giardino : La Spezia - Sono usciti autonomamente dall'auto senza conseguenze particolarmente gravi i tre giovani che la notte scorsa sono stati coinvolti in un incidente in via Sarzana fra Migliarina e La Pianta ...

Perde l’Autobus di notte - agente fa finta di soccorrerla ma stupra la 19enne in caserma : La denuncia shock di una ragazza malese di 19 anni che sarebbe stata stuprata nel suo Paese da un poliziotto in borghese che si era offerto di aiutarla quando l'aveva vista in difficoltà al terminal dei bus in piena notte.Continua a leggere