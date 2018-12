Raf e Tozzi insieme in concerto

VERISSIMO/ Umberto Tozzi e Raf : 'Sanremo? Non abbiamo avuto nessuna comunicazione. Se Baglioni..' - 8 dicembre - - IlSussidiario.net : VERISSIMO, anticipazioni e ospiti 8 dicembre: ai microfoni di Silvia Toffanin, si raccontano Raf e Umberto Tozzi, Riccardo Scamarcio e Lory Del Santo.

Raf Tozzi : un doppio racconto della musica italiana. La recensione : Quando parte la riproduzione di Raf Tozzi ci si ritrova subito piccoli o giovanissimi, sui sedili posteriori di un'auto a guardare il paesaggio mentre il sound digitale di quella musicassetta fa da colonna sonora al viaggio. Estate, inverno, non importa: sono canzoni che tutti abbiamo vissuto, non solo ascoltato, ora per induzione dai gusti preferiti dei vecchi di casa, ora perché le stazioni radio le passavano più volte al giorno. Raf Tozzi ...

Raf-Tozzi : molto più di un duetto / FOTO : Milano, 5 dicembre 2018 - Umberto Tozzi raccontava ieri, in redazione al Giorno, il ritrovato sodalizio con Raf. Assieme saranno impegnati dal 30 aprile in un lungo tour nei palasport con tappe pure ...

Raf Tozzi : venerdì esce il cofanetto e nel 2019 il primo tour insieme : Due grandi artisti che hanno già fatto un pezzo di storia della musica italiana: Raf e Umberto Tozzi . Due repertori immensi e straordinari che per la prima volta saranno racchiusi, in versione ...

Raf ed Umberto Tozzi insieme per un cofanetto ricco di ricordi ed emozioni : Due grandi artisti che hanno già fatto un pezzo di storia della musica italiana: RAF e Umberto Tozzi. Due repertori immensi e straordinari che per la prima volta saranno racchiusi, in versione rimasterizzata, nello speciale cofanetto “RAF Tozzi” e presentati dal vivo nel tour che vedrà i due artisti protagonisti nel 2019 dei principali palasport italiani. Il cofanetto “RAF Tozzi” uscirà nei digital store e nei negozi tradizionali venerdì 30 ...

Ufficiale l’instore per la presentazione della raccolta Raf Tozzi attesa il 30 novembre : tutti i dettagli : L'instore per la presentazione della raccolta Raf Tozzi si terrà al Mondadori Megastore di Milano. A darne l'annuncio sono stati i due artisti, che si sono detti pronti all'evento in programma per il 2 dicembre a partire dalle 15. La raccolta dedicata ai 30 anni di Gente di mare è attesa per il 30 novembre e conterrà una serie di successi tratti dalla carriera dei due artisti, insieme a una nuova resa del brano che ha raggiunto l'Eurovision ...

Sanremo 2019 - il totonomi : da Gigi e Anna a Raf e Tozzi : Bertè, D'Alessio, Tatangelo, Emma, Renga: mentre entra nel vivo il toto nomi per il prossimo Festival di Sanremo, il secondo targato Claudio Baglioni, c'è fibrillazione tra i fan dei cantanti che sulla rete commentano le possibili candidature dei loro beniamini.I sostenitori di Gigi D'Alessio si chiedono se sarà all'Ariston e se con lui ci sarà un altro artista napoletano con il quale ultimamente fa comunella sul web, ...

Tracklist della raccolta Raf Tozzi - la reunion della coppia dei record promette un tour di canzoni “popolari” : Nella Tracklist della raccolta Raf Tozzi, alcuni dei brani più rappresentativi della carriera da solisti dei due artisti. L'album è atteso per il 30 novembre, con un tour nei palasport già annunciato e per il quale sono già in prevendita i biglietti su TicketOne e in tutti i canali abilitati. La notizia della reunion tra i due artisti è stata tenuta segreta fino ad alcune ore prima dell'annuncio ufficiale, con presentazione del nuovo singolo ...

Concerti - Raf e Umberto Tozzi in tour al Palasele di Eboli : Eboli. Insieme hanno già fatto un pezzo di storia della musica italiana, due grandi artisti con due repertori immensi e straordinari, due cantanti italiani che con le loro canzoni hanno fatto ballare ...

Raf-Tozzi : 'Era naturale tornare a cantare insieme' : 'Gente di mare che se ne va', cantavano Raf e Umberto Tozzi. A 31 anni di distanza, eccoli di nuovo insieme. Amici da una vita, addirittura vicini di casa, sono uniti da brani storici scritti a ...

Video e testo di Come una danza di Raf e Tozzi - nuovo singolo prima del doppio album e del tour : Come una danza di Raf e Tozzi è il nuovo singolo prima del doppio album che hanno annunciato per la fine del mese di novembre. Il brano è stato presentato in occasione della loro partecipazione a Che tempo che fa nella puntata del 21 ottobre. I due artisti, che hanno deciso di tornare insieme a 30 anni da Gente di mare, hanno così voluto spiegare il messaggio di Come una danza, che porta proprio la firma di Raffaele Riefoli. Come una ...

Per Raf e Tozzi disco e tour insieme : "Siamo gente di mare che si ritrova" : Raf e umberto Tozzi in coppia per un album e un tour C'è voluto un concerto-evento per celebrare i quarant'anni della canzone Ti amo per far incontrare di nuovo gli amici da una vita, Raf e Umberto ...

Tozzi-Raf - la coppia si riforma : 'Siamo tornati insieme per cantare i mali del mondo' : Lo fanno con " Come una danza ", brano che parla dei brani del mondo, e un tour nei palazzetti ad aprile e maggio 2019. "È un racconto onirico che nasce dall'esigenza di avere una speranza per il ...

Raf e Umberto Tozzi tornano a cantare insieme nel nuovo brano “Come una danza” : Nel 2019 per la prima volta insieme in tour: il 4 maggio saranno in Sicilia al Pal’Art Hotel di Acireale.