ilnotiziangolo

: Un duello ad altissima tensione... con un esito tutt'altro che banale. A spuntarla e Andrea! Francesco Monte è uffi… - GrandeFratello : Un duello ad altissima tensione... con un esito tutt'altro che banale. A spuntarla e Andrea! Francesco Monte è uffi… - Inesperto77 : RT @BenedettaCerta: 'Non è mica colpa di Teresanna se Francesco Monte si fa tutti i reality che ci stanno' Barbara asfalta Monte #pomeriggi… - Tutto_tv : Francesco Monte e Giulia Salemi sono una coppia, 'la favola continua' #Verissimo -

(Di sabato 15 dicembre 2018)hanno ricevuto pesanti critiche durante la loro permanenza al Grande Fratello Vip 3. Tanto che il pubblico ha deciso di vendicarsi contro la figlia di Fariba Tehrani non appena ne ha avuto la possibilità, facendola uscire con il televoto. Così traspare dai social, sempre impietosi nei confronti di Silvia e non solo per il suo flirt con. Ospiti di Verissimo, i due ex concorrenti hanno svelato l’evoluzione del loro rapporto nel post reality.e Silvia, laregge il colpoUna delle paure più grandi diera di scoprire che la love story nata consi sarebbe dissolta dopo il GF Vip 3. Chiusa la Casa, le relazioni create al loro interno non riescono spesso a reggere il confronto con la quotidianità di tutti i giorni. Lo stesso ex tronista tarantino lo ricorderà bene, visto che con Paola Di ...