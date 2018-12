Permessi negati | e-mail controllate E un bonus a chi non scioperava

Permessi retribuiti : possono essere negati? La sentenza : L’art. 15 co 2. Scuola parla dei tre giorni di Permessi retribuiti per motivi familiari e personali: la sentenza n. 688/2018 del 6.11.2018 ottenuta dalla FLC CGIL chiarisce alcuni aspetti fondamentali, come il fatto che questi non possono essere negati dal Dirigente Scolastico. Permessi retribuiti: il fatto e la sentenza Il dirigente di un Liceo della provincia di Avellino ha rifutato la richiesta di permesso art. 15 co 2 CCNL Scuola per ...