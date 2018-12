L' incubo dei colonnelli grillini | attenzione | qui ci fanno fuori

ilgiornale

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Premessa: su queste vicende bisogna essere prudenti, parafrasando San Tommaso "se non vedo se non tocco con la mano non credo". Detto questo la cronaca va registrata, specie se riporta rumors di prima mano. Ebbene dopo il "caso Dall'Osso" l'emigrazione dai 5stelle verso l'area moderata, in primis Forza Italia, va avanti. Il fatto nuovo è che qualcuno azzarda numeri. Secondo uno degli esponenti del primo cerchio berlusconiano al Senato sei senatoripotrebbero cambiare casacca nelle prossime settimane o, al massimo, a fine gennaio (mettendo in ambasce il governo). Di questi tre già sarebbero acquisiti, mentre con altri tre c'è un'interlocuzione ravvicinata. Alla Camera, invece, gli interessati a fare i bagagli e a lasciare Beppe Grillo sarebbero quattro. Come si è detto in questi frangenti bisogna andare con i piedi di piombo, ma i segnali si stanno moltiplicando. Silvio ...