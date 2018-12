Johnny Depp bacia una bionda misteriosa e manda in tilt le fan Ma…

Ghali doppierà Tupac nel film con Johnny Depp 'City of Lies' : 'È un onore' (VIDEO) : Le morti violente di Tupac Shakur e Notorious B.I.G., avvenute a distanza di meno di un anno, tra il 1996 e il 1997, rappresentano da più di vent'anni due tra i casi irrisolti più enigmatici della storia degli Stati Uniti. L'interesse per queste due iconiche figure e le loro misteriose scomparse infatti non è mai scemato, negli states come nel resto del mondo, e alla vicenda umana di entrambi sono stati dedicati nel corso degli anni innumerevoli ...

Jennifer Aniston e quel pettegolezzo su Johnny Depp : In rete serpeggia un rumor molto interessante che riguarda Jennifer Aniston , ex di Brad Bitt e Justin Theroux ed ex Rachel Green della serie Friends. Secondo il tabloid 'Globe', l'attrice avrebbe ...

Ipotizzata la probabile causa dei problemi di salute di Johnny Depp : Preoccupazione per Johnny Depp. Le abitudini rilassanti dell'attore, infatti, potrebbero essere causa di gravi danni cognitivi e cerebrali. A ricostruire la notizia è il Daily Mail. Recentemente, l'attore aveva dichiarato di essere abituato a fare la sauna regolando il termostato a 1000 gradi Fahrenheit (circa 537 gradi Celsius). Un rapporto medico è giunto a suggerire che le ultime apparizioni di Johnny Depp, in cui non è ...

I pirati dei Caraibi continuano senza Johnny Depp – Jack Sparrow : Johnny Depp dice addio al suo Jack Sparrow. Anzi, per essere più precisi, è Disney che ha deciso di mettere la parola fine alla sua storia all’interno della saga de I pirati dei Caraibi. Così i rumors che circolavano già da qualche tempo hanno trovato la loro triste conferma in un annuncio ufficiale, con grande delusione dei numerosi fan (di tutte le età) di questo bizzarro ma audace pirata. I problemi di Johnny Depp Disney non ha certo ...

La vita di Johnny (Depp) senza Jack Sparrow : Johnny Depp, Jack Sparrow in ospedaleJohnny Depp, Jack Sparrow in ospedaleJohnny Depp, Jack Sparrow in ospedaleJohnny Depp, Jack Sparrow in ospedaleJohnny Depp, Jack Sparrow in ospedaleJohnny Depp, Jack Sparrow in ospedaleJohnny Depp, Jack Sparrow in ospedaleJohnny Depp, Jack Sparrow in ospedaleJohnny Depp, Jack Sparrow in ospedaleJohnny Depp, Jack Sparrow in ospedale«Penso che Jack Sparrow continuerà a far parte della sua vita. È il personaggio ...

Niente Pirati dei Caraibi per Johnny Depp : Secondo quello che riportano svariati giornali americani, la Disney sta pensando di riportare al cinema il franchise de I Pirati dei Caraibi . Si pensa però ad un vero reboot della serie, così da ...

Pirati dei Caraibi - Disney pensa al reboot senza Johnny Depp : Per anni la saga cinematografica di Pirati dei Caraibi, iniziata nel 2003, è stata una vera manna per la Disney anche se nel corso degli anni il suo successo si è progressivamente spento. Fino ad arrivare all’ultimo capitolo, La vendetta di Salazar, che nel 2017 è stato un mezzo disastro al botteghino. La casa di Topolino non sarebbe però disposta a rinunciare a un immaginario così ricco di possibilità e sarebbe dunque pronta a un reboot ...

Lily-Rose Depp - figlia di Johnny - e Timothée Chalamet stanno insieme : baci sotto la pioggia : Una nuova coppia di baby celebrità è appena nata: si tratta di Lily-Rose Depp, nata dall’unione di papà Johnny (sempre al centro di voci e gossip, tra l’altro) e mamma Vanessa Paradis, e Timothée Chalamet, giovane attore protagonista di Chiamami col tuo nome. I due sono stati pizzicati a New York mentre si scambiavano effusioni in pubblico e, adesso, la loro storia è sostanzialmente ufficiale. View this post on ...

Johnny Depp produrrà dei film con una piattaforma di criptovalute : (foto: Getty) Il prossimo film che vedrà protagonista Johnny Depp inizierà le sue riprese fra qualche settimana in Marocco: si tratta di Waiting for the Barbarians, adattazione cinematografica del romanzo del premio Nobel JM Coetzee, Aspettando i barbari (edito in Italia da Einaudi). La particolarità del film, che avrà nel cast anche Robert Pattinson, è però che è prodotto con Ambi Media Group, società affiliata alla piattaforma di criptovalute ...

Amber Heard e Johnny Depp - la guerra infinita : Johnny Depp e Amber Heard, primo red carpet del 2016Johnny Depp e Amber Heard, primo red carpet del 2016Johnny Depp e Amber Heard, primo red carpet del 2016Johnny Depp e Amber Heard, primo red carpet del 2016Johnny Depp e Amber Heard, primo red carpet del 2016Johnny Depp e Amber Heard, primo red carpet del 2016Johnny Depp e Amber Heard, primo red carpet del 2016Johnny Depp e Amber Heard, primo red carpet del 2016Johnny Depp e Amber Heard, primo ...

Amber Heard risponde a Johnny Depp : "Accuse infondate" : Era prevedibile la reazione di Amber Heard, ex moglie di Johnny Depp. L"attore ha rilasciato una lunga intervista al magazine GQ UK, pubblicata il 3 ottobre, in cui rivela tutti i dettagli più scottanti sul burrascoso divorzio con l"attrice Amber Heard. Quelle dichiarazioni diffamatorie e incriminatorie non sono piaciute all"attrice - ora nel cast del cinecomics Aquaman - tanto è vero che attraverso il suo legale, ha inviato una dichiarazione ...

Amber Heard vs. Johnny Depp : 'le sue parole sono falsità' : Johnny Depp contro i tabloid: 'mai picchiato Amber Heard, quello non sono io' Johnny Depp torna a parlare dell'ex moglie Amber Heard dalle pagine di GQ. Una donna furiosa. Pochi giorni dopo l'intervista di Johnny Depp a GQ, in cui il divo dei Pirati dei Caraibi ha negato di aver mai picchiato l'ex moglie, è proprio Amber Heard a tuonare.prosegui la letturaAmber Heard vs. Johnny ...

Johnny Depp - le accuse dell’ex moglie Amber Heard/ “Situazione assurda che ha fatto molto male!” : Da alcuni anni Johnny Depp sta affrontando una peripezia dopo l’altra. Le porte della “sventura” si sono spalancate subito dopo il tempestoso divorzio, i dettagli.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 13:08:00 GMT)

Johnny Depp : «Quando accusavano mio figlio di avere un padre violento» : Johnny Depp si raccontaJohnny Depp si raccontaJohnny Depp si raccontaJohnny Depp si raccontaJohnny Depp si racconta«Non sono un violento. La cosa che mi ha fatto male in tutta la vicenda è quella di essere stato accusato di essere l’uomo che non sono. Far male a qualcuno che amo, come una sorta di intimidatore? Non posso essere io». Dopo due anni dopo il divorzio e le pesanti accuse di violenza coniugale, Johnny Depp parla al magazine inglese ...