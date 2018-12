Primarie Pd | sei nomi per la segreteria Giachetti porta la firme in zona Cesarini

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Sono state depositate nella sede del Nazareno le 1.500a sostegno dei sei candidati per le prossimedel Pd: Nicola Zingaretti, Maurizio Martina, Francesco Boccia, Roberto, Dario Corallo e Maria Saladino. Primo a presentarsi è stato Boccia, seguito da Saladino. A cinque minuti dalla scadenza dei termini è comparsoche vuole correre in ticket con Anna Ascani. I due hanno presentato metà dellein formato elettronico e entro domani dovrà produrle in formato cartaceo. Un compito non facile visto che devono provenire da almeno 5 regioni diverse. Domani, 13 dicembre, la commissione per il congresso vaglierà la regolarità di tutta la documentazione e ufficializzerà le candidature.La giornata però ha segnato anche una rottura inaspettata tra Matteo Renzi e quei parlamentari che finora lo hanno sostenuto e che ora hanno deciso di sostenere Martina. ...