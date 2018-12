Pirlo | che staffilata | “è tornata la vecchia Inter”

Italia - Tonali : 'Io nuovo Pirlo ? Non temo i paragoni. Che feeling con Bernardeschi' : COVERCIANO - Giocare titolare in Serie B e con una maglia ghloriosa come quella del Brescia sarebbe già un sogno per tanti aspiranti calciatori, ma Sandro Tonali non è uno che si accontenta e - appena ...

Milan - che bordata di Berlusconi a Gattuso : “servono due punte - non so come faccia a non caPirlo” : Il Cavaliere ha parlato dell’attuale momento del Milan, non lesinando una frecciatina a Gattuso Il presente si chiama Monza, ma Silvio Berlusconi non può assolutamente dimenticarsi del suo Milan. Presente allo stadio Brianteo per assistere al match con la Triestina, il Cavaliere è tornato a parlare del momento del club rossonero, lanciando una frecciata velenosa a Gattuso. LaPresse/Matteo Cogliati “Di questa proprietà si può ...