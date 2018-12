' Nel Pd dobbiamo cambiare tutto' | così Zingaretti

Atalanta - Palomino : 'Male Nelle ultime due - oggi dobbiamo fare meglio' : Il difensore dell' Atalanta , José Luis Palomino , ha presentato a Sky Sport la sfida con l' Udinese : 'Non abbiamo fatto bene nelle ultime due partite, ora speriamo di fare meglio. oggi è una bella opportunità per fare tutto il meglio possibile'.

Migranti - dobbiamo lottare contro l’ingiustizia. Altrimenti cadremo Nel precipizio della paura : Alla fine di ogni anno si avverte sempre la necessità di gettarsi alle spalle il tempo passato. Questa volta prevale invece il desiderio di misurare dall’alto la profondità del precipizio nel quale ci stiamo inabissando come Paese, consapevolmente e colpevolmente. Si tocca ogni giorno con mano il terrore per l’ondata migratoria che si ritiene stia minacciando il benessere lasciato dai nostri padri. Ma nello stesso tempo si respira ...

Volley - Mondiale per Club 2018 : Aaron Russell “GianNelli mi esalta - dobbiamo fare un passo avanti come squadra” : E’ un Mondiale per Club che parla italiano, visto che Civitanova e Trento sono già certe della qualificazione alla semifinale. Aaron Russell è stato uno dei grandi protagonisti del successo per 3-1 di Trento contro i brasiliani del Sada Cruzeiro. L’americano ha raccontato le sue emozioni alla Gazzetta dello Sport dopo la sfida di ieri: “Il Sada ha iniziato battendo molto bene e mettendo in difficoltà la nostra ricezione. Non è ...

Rugby Frascati Union 1949 (serie B) - Girini : «Dobbiamo migliorare Nella disciplina» : Roma – Breve sosta per il campionato di serie B che domenica sarà fermo in “ossequio” al test match che la Nazionale giocherà il giorno prima contro gli All Blacks allo Stadio Olimpico di Roma. Il Rugby Frascati Union 1949 dopo aver racimolato due punti nelle ultime tre gare contro Afragola (fuori casa), Catania e Villa Pamphili (sul campo amico di Cocciano). Nell’ultimo match i frascatani si sono arresi per 25-11 al team capitolino che al ...

Roberto Mancini : “Stiamo giocando bene - bravi gli esordienti. Nel 2019 dobbiamo vincerle tutte” : L’Italia è riuscita a tornare alla vittoria, gli azzurri si sono imposti contro gli USA nell’amichevole internazionale giocata a Gent (Belgio): il successo per 1-0 è arrivato in pieno recupero grazie a un gol di Politano, la porta sembrava stregata ma alla fine siamo riusciti a sbloccare l’incontro legittimando una grande supremazia territoriale e di gioco. Grande soddisfazione per il CT Roberto Mancini che sperava di chiudere ...

Immobile suona la carica : 'Voglio dare qualcosa in più - dobbiamo credere Nel primo posto' : TORINO - ' Sono carico, voglio fare bene in Nazionale, il mister mi ha dimostrato ancora una volta stima e voglio dare qualcosa in più. dobbiamo credere di arrivare al primo posto nel girone di '...

Tav a bassa velocità. Francia entra Nell'analisi costi-benefici - ma avverte Italia : "Non dobbiamo perdere i fondi Ue" : "Non pregiudicare gli accordi internazionali". Il senso del colloquio tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli e la sua omologa francese Elisabeth Borne è tutto in queste poche ma eloquenti parole. Dunque, la Francia ha accordato all'Italia del tempo per completare l'analisi costi-benefici sulla realizzazione dell'Alta velocità Torino-Lione, ma il congelamento delle gare dovrà essere esaminato ...

Mattarella : "Dobbiamo ispirare fiducia Nell'Italia" : E rimarca che possiamo crescere, dobbiamo ispirare fiducia : l'economia ha buoni fondamentali a partire dal risparmio delle famiglie, che va tutelato. SVILUPPO E UNITA' - "Lo sviluppo sostenibile del ...

Roma - Di Francesco : “Dobbiamo migliorare Nel gioco. Di Paulo Sousa non mi interessa” : Alla vigilia di una sfida che per la Roma si rivelerà importantissima al fine della qualificazione agli ottavi di Champions League, Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa. La Roma, reduce da due pareggi e una sconfitta in campionato, deve riprendersi in Champions come fatto nella gara dell’Olimpico contro il Cska: “Siamo arrivati un […] L'articolo Roma, Di Francesco: “Dobbiamo migliorare nel gioco. Di Paulo ...

Facchinetti su Desirée : ‘Il buonismo lo dobbiamo buttare Nel cestino’ (VIDEO) : Francesco Facchinetti, in arte dj Francesco, torna ad esprimere la sua opinione sul feroce omicidio di Desirée Mariottini. Qualche giorno fa il figlio di Roby Facchinetti, tastierista dei Pooh, aveva invocato sui social la pena di morte e la ghigliottina in piazza per il branco di immigrati irregolari africani che avrebbe drogato, stuprato ripetutamente e, infine, lasciato morire la ragazza in uno squallido palazzo abbandonato nel quartiere ...

AntoNella Clerici - ascolti di Portobello deludenti. La reazione inaspettata : 'Dobbiamo migliorare...' : La sfida del sabato sera ha decreato vincintore Tu sì que vales. Portobello di Antonella Clerici non è riuscito a sbaragliare la concorrenza e la conduttrice ha deciso di rispondere alle critiche via ...

F1 - Ferrari - Raikkonen sul venerdì di libere messicane : 'Giornata Nella norma - ma dobbiamo migliorare' : Di certo abbiamo fatto progressi nel corso della sessione, ma c'è ancora del lavoro da fare ", ha concluso il campione del mondo 2007 F1 - Ferrari, Raikkonen sul venerdì di libere messicane: '...

Marsiglia-Lazio - Garcia : 'Dobbiamo vincere. Io romanista Nel cuore - sono rimasto legato' : Dici Rudi Garcia e pensi alla Roma, al suo passato in Serie A, alle 10 vittorie di fila nel suo primo anno in giallorosso. Dici Garcia e pensi anche al derby con la Lazio, in cui l'allenatore dell'OM ...