Europa colpita al cuore da un attacco terroristico | spari sulla folla a Strasburgo

Toyota richiama 1 - 6 milioni di auto Particolarmente colpita l'Europa : Nuovo colpo per la Toyota. Il colosso giapponese dell'auto ha annunciato il richiamo di 1,6 milioni di veicoli in tutto il mondo per "problemi all'airbag". L'Europa è Particolarmente colpita con 946mila veicoli interessati, principalmente modelli Avensis e Corolla, di cui circa 81mila in Francia mentre ancora non ci sono numeri sull'Italia