David di Donatello | tutte le novità del 2019

E' morto l'attore Ennio Fantastichini : vinse il David di Donatello con 'Mine Vaganti' : Oggi 1° dicembre è venuto a mancare l'attore Ennio Fantastichini all'età di 63 anni: un artista poliedrico che, nel corso della sua carriera, ha ottenuto grandi successi sia al cinema che in televisione. Ha avuto la capacità di spaziare da personaggi comici fino a quelli drammatici, dimostrando un talento straordinario che gli è valso la vittoria del David di Donatello nel 2010 come migliore attore non protagonista della pellicola intitolata ...