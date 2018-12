Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Venerdì 7 dicembre apertura in lieve calo a 295. Giovedì 6 dicembre, il differenziale tra Btp e bund è tornato a salire ed ha chiuso a 296 punti base

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Giovedì 6 dicembre apertura poco mossa a 279. Mercoledì 5 dicembre, il differenziale tra Btp e bund aveva chiuso in netto calo a 278 punti base, contro i 289 della chiusura di martedì 4

Spread oggi in Italia - l'andamento del differenziale Btp-Bund - : Martedì 4 dicembre apertura in lieve rialzo a 284 punti base. Lunedì 3 dicembre il differenziale tra Btp e Bund ha chiuso a 283 punti base e Piazza Affari ha terminato le contrattazioni in crescita ...

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Lunedì 3 dicembre apertura in calo a 286 punti base. Venerdì, 30 novembre, il differenziale tra Btp e bund aveva chiuso a 290, due punti in più rispetto alla chiusura a 288 di giovedì 29

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Venerdì 30 novembre apertura stabile a 287 punti. Giovedì, 29 novembre, il differenziale tra Btp e bund aveva chiuso a 288 punti base, in calo rispetto alla chiusura a 295 di mercoledì

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Giovedì 30 novembre, apertura in lieve rialzo a 292. Ieri il differenziale tra Btp e bund aveva chiuso a 290 punti base con rendimento a decennale a 3,25%

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Mercoledì 28 novembre il differenziale tra Btp e bund ha aperto in leggero rialzo a 296 punti base, con il decennale Italiano al 3,30%. Ieri lo Spread aveva chiuso a quota 294

Dl Fisco - via oggi al Senato al decreto Omnibus : dentro anche lo “scudo antiSpread” per le piccole banche : Si chiama Omnibus ed è il maxi emendamento che sostituisce il decreto fiscale. A dare il suo via libera è stato nella serata di lunedì 26 novembre la commissione Finanze del Senato. Il dl Fisco arriva quindi stamattina in aula a Palazzo Madama. Il testo, oltre a perdere lungo la strada la norma di condono sulla dichiarazione integrativa, introduce anche di altre norme: dagli incentivi per favorire l’aggregazione delle reti Tlc di Tim e Open ...

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Martedì 27 novembre il differenziale tra Btp e bund ha aperto a 290 punti base in linea con la chiusura di lunedì

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Lunedì 26 novembre il differenziale tra Btp e bund apre a quota 291 in netto calo rispetto a venerdì 23 novembre, quando aveva terminato la giornata a 306

Ignazio Visco e lo Spread : quando c'era Mario Monti andava tutto bene - oggi invece... : L'aumento dello spread, si legge, ha 'implicazioni rilevanti per tutti i settori dell' economia'. Ci sono danni per le finanze pubbliche, per le banche, per le assicurazioni, su cui ieri è arrivato ...

In cima alle preoccupazioni di Tria c'è lo Spread che oggi si raffredda un po' : Per il ministro Tria, resta fra i motivi di maggiore preoccupazione per la nostra economia 'perchè ha ricadute immediate sull'aumento dei mutui e dei prestiti alle imprese' -

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Venerdì 23 novembre il differenziale tra Btp e bund ha aperto a 302 punti base, in calo rispetto a giovedì 22, quando aveva chiuso a 308

Perché lo Spread è sceso oggi - nonostante la bocciatura della manovra - : Milano, 21 nov., askanews, - Chiusura in deciso rialzo per Piazza Affari che rimbalza, dopo essere scesa ieri ai minimi dal 2016, nel giorno dell'attesa bocciatura della manovra italiana da parte ...