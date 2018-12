: Colombia:Maduro sia processato dal Cpi - NotizieIN : Colombia:Maduro sia processato dal Cpi - TelevideoRai101 : Colombia:Maduro sia processato dal Cpi - luchacontinua2 : @NicolasMaduro allerta che gli #USA hanno preparato un colpo di stato in #Venezuela -

Il presidente dellaIvan Duque si è rallegrato per la designazione di tre giudici da parte della Corte penale internazionale (Cpi) per esaminare una denuncia presentata da vari stati latinoamericani,a cui si è unita la Germania, in cui si accusa il governo del presidente venezuelanodi violazione dei diritti umani. "Voglio celebrare- ha dichiarato Duquela designazione di giudici per indagare sul dittatore che governa il Venezuela" In effetti Corte ha annunciato che un tribunale si occuperà del caso.(Di martedì 11 dicembre 2018)