Allegri - la Champions più competitiva : ANSA, - TORINO, 11 DIC - "Quest'anno ci sono tante squadre che possono arrivare in fondo: la Juve, ma anche Barcellona, PSG, Manchester Cuty, Bayern Monaco, lo stesso Liverpool". Massimiliano Allegri ...

DIRETTA/ Juventus Valencia - info tv e streaming : ad Allegri basta un solo un pareggio - Champions League 2018 - - IlSussidiario.net : DIRETTA Juventus Valencia streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live per la partita del girone H , Champions League, .

Juventus si qualifica se... / Risultati con il Valencia : nove su nove per Allegri? - Champions League - - IlSussidiario.net : La Juventus si qualifica agli ottavi di Champions League con un pareggio: basta questo per essere certi del passaggio del turno nella coppa europea.

Massimiliano Allegri in conferenza stampa parla delle prospettive della sua Juventus in campionato ed in Champions League ' Il campionato è sempre aperto. Abbiamo tanti scontri diretti a dicembre, con ...

Juventus – Dallo scudetto alla Champions - Allegri schietto in conferenza stampa : “è tutto aperto” : Massimiliano Allegri in conferenza stampa parla delle prospettive della sua Juventus in campionato ed in Champions League “Il campionato è sempre aperto. Abbiamo tanti scontri diretti a dicembre, con Roma e a Inter per esempio. – ha detto Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Valencia e dopo la vittoria contro la Spal in Serie A – In Champions dobbiamo fare un passo alla volta, prendiamoci ...

Juventus-Valencia - Champions League 2019 : le probabili formazioni. Allegri con il tridente Dybala-Mandzukic-Ronaldo : Ritorna la Champions League. Dopo la clamorosa, per il modo in cui è arrivata, sconfitta casalinga contro il Manchester United, la Juventus ospita il Valencia in una partita che può dare ai bianconeri la matematica certezza del passaggio del turno ed ipotecare anche il primo posto in classifica. Dall’altra parte gli spagnoli si giocano tutto e sono obbligati a vincere per regalarsi ancora una speranza di qualificazione. Massimiliano ...

Villas Boas : 'Allegri abilissimo - Ronaldo colpo da Champions' : André Villas Boas, ex allenatore di Chelsea e Tottenham , ha parlato sulle pagine de Il Corriere dello Sport anche della Juventus: ' La Serie A mi interessa , dal punto di vista tattico è uno dei campionati più difficili. In futuro chissà. Negli anni ho avuto contatti con l'Inter, la Roma e altri club ...

Juventus - Allegri : "Champions - ci speriamo. CR7 merita il Pallone d'oro" : Vittoria pesantissima a San Siro e quarta Panchina d'Oro della carriera: Massimiliano Allegri si gode il momento. E non potrebbe essere altrimenti: la squadra è lanciata in campionato, convincente in ...

Panchina d'oro - vince Allegri : ''Champions? Speriamo tocchi a noi'' : COVERCIANO - Per la quarta volta in carriera Massimiliano Allegri ha vinto il premio 'Panchina d'oro'. Il tecnico della Juventus ha vinto l'edizione 2017/18 ottenendo 17 voti. Al secondo posto ex equo ...

“La Champions è difficile ma spero quest’anno di riuscirci” - Allegri all’assalto della coppa dalle grandi orecchie : Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, conosce bene l’obiettivo primario del club per la stagione in corso: Champions League e Triplete “Cercare di raggiungere l’ottavo scudetto, che è l’obiettivo principale, e quest’anno vediamo se un pizzico di fortuna ci permette di raggiungere la Champions. L’importante è arrivare a marzo nelle migliori condizioni, sia per la Champions che per il ...

Panchina d'Oro ad Allegri : 'Ora questa benedetta Champions' : ROMA - Va a Massimiliano Allegri la Panchina d'Oro 2018. Il tecnico della Juventus si riconferma dopo il successo della scorsa stagione e ottiene il riconoscimento di miglior allenatore della Serie A ...

Allegri "obiettivo benedetta Champions" : ANSA, - FIRENZE, 12 NOV - "L'obiettivo è cercare di vincere l'ottavo scudetto e poi questa benedetta Champions, vediamo se avremo un pizzico di fortuna dalla nostra parte". Massimiliano Allegri ...

Juve - Allegri : 'Voglio gol su palla inattiva. Champions? Il Barca è favorito' : SU PRIVILEGI O PRESSIONI - 'Non mi sento l'allenatore più privilegiato del mondo, ma so che ho la fortuna di allenare in una delle società più importanti d'Europa. Abbiamo l'ambizione di vincere la ...