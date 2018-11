Il figlio di Will Smith conferma di essere gay e fidanzato e chiede scusa all' ex ragazza

Beautiful - anticipazioni USA : Katie Logan rischia di perdere il figlioletto Will : Nelle attuali puntate statunitensi di 'Beautiful', Katie sta rischiando seriamente di perdere la custodia del piccolo Will. Secondo le anticipazioni, la sorella minore di Brooke si infurierà con Ridge per averla coinvolta in una vicenda molto delicata. Lo stilista, infatti, per vendicarsi di Bill deciderà di corrompere il giudice McMullen in modo da far perdere la causa al rivale Spencer. Quando quest'ultimo scoprirà la verità, i due uomini ...

Jaden Smith fa coming out : ”Sono gay”. Il figlio di Will Smith svela chi è il suo fidanzato famoso : Jaden Smith, il figlio di Will Smith e Jada Pinkett, ha annunciato di essere gay durante un evento che si è svolto a Los Angeles. Sul palco dell’evento Camp Flog Gnaw Carnival Jaden ha parlato anche del suo fidanzato, il famoso rapper Tyler, the Creator: “Voglio dirvi quello che Tyler non vuole, ma è il mio fottuto fidanzato e lo è stato per tutta la mia vita”. “Tyler è il mio miglior amico e lo amo così tanto. Voglio ...

Il figlio di Pippa Middleton e James Matthews è stato chiamato Arthur Michael William : ecco perché il suo nome è così speciale : Un ragazzo brillante e sportivo ricordato nel libro dei Guinness per aver battuto un record: è stato il più giovane britannico ad aver scalato la montagna più alta del mondo, l'Everest. Una missione ...

Arthur Michael William - ecco il nome del figlio di Pippa Middleton : Arthur Michael William, questi i nomi scelti da Pippa Middleton e James Matthews per il primogenito, nato lo scorso 16 ottobre. Tre, come un royal baby, ma anche come tantissimi altri bambini nel mondo, trapelati nelle ultime ore, quando i tabloid britannici hanno intercettato il certificato di nascita del bambino. Nessuno stupore per tanta attesa, nel Regno Unito c’è un limite massimo di 42 giorni, e nemmeno per la scelta dei neo genitori, che ...