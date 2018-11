La legge sull’affido condiviso di Pillon Lega non piace nemmeno a Di Maio | “Così non va”

No Pillon - sabato 10 novembre la manifestazione in oltre 50 piazze contro la legge sull’affido condiviso : “Sia ritirata” : Scenderanno in più di 50 piazze con un unico obiettivo comune: dire “no” al Ddl Pillon, il nuovo disegno di legge sull’affido condiviso dei figli. Le manifestazioni, organizzate per sabato 10 novembre dal neo comitato No Pillon, nato circa un mese fa, prenderanno vita in tutta Italia, da Nord a Sud, toccando quasi 50 tra le principali piazze della penisola. A unirsi alla protesta, sottolineando nuovamente il proprio ...