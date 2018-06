Sla | cos’è e come si affronta questa malattia

vanityfair

(Di giovedì 21 giugno 2018) @stockadobe Il 21 giugno si celebra il Global Day sulla SLA, la giornata mondiale della Sclerosi Laterale Amiotrofica, unadi cui soffrono circa 450 mila persone nel mondo. Negli ultimi anni comprendere le cause all’origine dellaè diventata una delle priorità del mondo della ricerca. «Capire i fattori che la scatenano potrebbe permettere non solo di trovare una cura, ma anche di comprendere tutti i processi che sono alla base di altre malattie neurodegenerative, compreso l’Alzheimer» spiega il neurologo Christian Lunetta, responsabile dell’area SLA del Centro Clinico Nemo di Milano e medical director della commissione medico-scientifica di AISLA (Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica). L’associazione, promotrice in Italia della giornata mondiale della Sla, è un punto di riferimento per la tutela, l’assistenza e la cura delle persone che ne sono affette. ...