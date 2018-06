Inquina meno una dieta a base di ostriche e sardine di una vegetariana

wired

(Di giovedì 14 giugno 2018) Altro cheo vegana. Per essere davvero amici dell’ambiente, bisognerebbe mangiare per lo più. A raccontarlo sulle pagine di Frontiers in Ecology and the Environment è stato un nuovo studio dei ricercatori della University of Washington, secondo cui la produzione di alimenti più ecosostenibile, e quindi con il minor impatto ambientale, sarebbe proprio quella di piccoli pesci, come lee aringhe, e molluschi, come, cozze e capesante. Per capirlo, i ricercatori americani hanno passato in rassegna centinaia di studi precedenti che analizzavano tutte le fasi del ciclo di vita di diversi prodotti di origine animale. Selezionandone 148, perché ritenuti più esaustivi, i ricercatori si sono poi concentrati principalmente su 4 parametri, per riuscire a valutare l’impatto sull’ambiente dei prodotti: l’energia impiegata, ...