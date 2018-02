Scovare forme di vita nell’universo? C’è un nuovo indiziato

meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) Il 9 gennaio 1992, gli astronomi annunciarono un’importante scoperta: due pianeti orbitanti intorno a una pulsar a 2.300 anni luce dal nostro Sole. I due pianeti, in seguito chiamati Poltergeist e Draugr, furono i primi “esopianeti” confermati – mondi al di fuori del nostro Sistema Solare, che orbitavano attorno ad una stella lontana. Ad oggi – spiega Global Science – sono 3.728 gli esopianeti confermati in 2794 sistemi, e la domanda che si pongono gli scienziati continua ad essere la stessa: c’è qualcun altro là fuori? Per decenni, gli astronomi hanno cercato questi lontani pianeti extrasolari alla ricerca di segni di, cercando soprattutto la molecola più essenziale, l’acqua. Ma in un articolo pubblicato su Nature Astronomy il 12 febbraio 2018, un team di scienziati dell’Università di Boston suggerisce di spostare l’attenzione ...